Les bénéfices de PNC Financial augmentent grâce à l'acquisition de FirstBank et à une forte croissance des prêts

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PNC Financial PNC.N a affiché un bond de 18% de son bénéfice au premier trimestre mercredi, soutenu par l'acquisition de la banque régionale FirstBank et une forte croissance des prêts. La banque basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a finalisé l'acquisition de FirstBank pour un montant de 4,1 milliards de dollars en janvier, ajoutant 26 milliards de dollars d'actifs et renforçant sa présence dans le Colorado et l'Arizona.

La demande de prêts a également augmenté dans l'ensemble du secteur au cours des derniers mois, car une série de baisses de taux par la Réserve fédérale américaine encourage les clients à s'endetter davantage.

Le revenu net d'intérêts de la PNC, c'est-à-dire la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, a bondi de 14 % à 3,96 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à l'acquisition de la FirstBank, à la croissance des prêts commerciaux et à la baisse du coût des dépôts.

La marge d'intérêt nette, une mesure clé de la rentabilité des prêts d'une banque, a augmenté de 17 points de base pour atteindre 2,95 %.

Le total des prêts a augmenté de 13 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 360,9 milliards de dollars.

"2026 est un excellent début pour PNC. Au cours du premier trimestre, nous avons généré une forte croissance des prêts hérités. L'activité des clients reste robuste dans toutes nos zones géographiques", a déclaré le directeur général de PNC, Bill Demchak.

Les revenus de commissions ont également été un point positif, bondissant de 13 % par rapport à l'année précédente, sous l'effet d'une croissance généralisée dans toutes les activités.

Les revenus des marchés des capitaux et du conseil ont bondi de 51 % pour atteindre 463 millions de dollars au cours du trimestre, reflétant l'intensification des transactions et du négoce.

Le bénéfice trimestriel s'est élevé à 1,77 milliard de dollars, soit 4,13 dollars par action, contre 1,50 milliard de dollars, soit 3,51 dollars par action, un an plus tôt.

Si l'on exclut les coûts d'intégration de FirstBank, PNC a enregistré un bénéfice ajusté de 4,32 dollars par action au cours du trimestre.

Les rachats, que PNC a intensifiés, se sont élevés à près de 700 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars. La banque prévoit des rachats de l'ordre de 600 à 700 millions de dollars pour le deuxième trimestre.

L'action a augmenté d'environ 6 % depuis le début de l'année.