Les bénéfices de Northern Trust dépassent les estimations grâce à l'augmentation des frais et des intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Northern Trust NTRS.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, mercredi, grâce à des commissions plus élevées après que la reprise des marchés a augmenté la valeur de ses actifs sous-jacents.

Les marchés ont atteint de nombreux records au troisième trimestre, les actions de l'industrie de l'information poursuivant leur ascension, ce qui, avec la baisse des taux d'intérêt et de la réglementation, a apaisé les inquiétudes concernant la stagflation et la politique commerciale des États-Unis.

Les actifs conservés et administrés par Northern ont augmenté de 5 % pour atteindre 18,25 billions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre. Les frais de fiducie, d'investissement et d'autres services correspondants ont augmenté de 6 %.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 9 % pour atteindre 1,77 billion de dollars au cours de la même période.

Les revenus nets d'intérêts - la différence entre ce qui est payé sur le passif et gagné sur l'actif - ont augmenté de 5 % pour atteindre 596,3 millions de dollars. La semaine dernière, les actions de State Street STT.N se sont effondrées après avoir manqué les estimations de Wall Street concernant le revenu net d'intérêts.

Des marchés en ébullition, des flux de clients robustes et des mouvements de change favorables ont stimulé les bénéfices du secteur.

La semaine dernière, BNY BK.N a également annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel, la plus grande banque dépositaire du monde ayant bénéficié d'une augmentation des revenus d'intérêts et de commissions.

Northern Trust a déclaré un bénéfice de 457,6 millions de dollars, soit 2,29 dollars par action, au troisième trimestre. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice de 2,25 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.