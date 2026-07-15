Les bénéfices de Morgan Stanley progressent grâce à l'essor des opérations de fusion-acquisition

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Morgan Stanley MS.N a annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une forte activité dans le domaine des fusions et acquisitions malgré les incertitudes macroéconomiques.

Le résultat net attribuable à la banque d'investissement s'est établi à 5,58 milliards de dollars, soit 3,46 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 3,54 milliards de dollars, soit 2,13 dollars par action, un an plus tôt.