Les bénéfices de MetLife progressent grâce à la solidité de ses activités de souscription et à la croissance de son volume d'affaires

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L'assureur vie MetLife MET.N a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre, portée par une souscription solide et une croissance généralisée des volumes, avec des résultats particulièrement remarquables en Asie et en Amérique latine.

Le secteur a continué de bénéficier d’une demande résiliente, d’une croissance solide des ventes et d’une souscription rigoureuse, tandis que la hausse des taux d’intérêt a stimulé les rendements des placements.

* MetLife a indiqué que les primes, commissions et autres revenus avaient augmenté de 7 % au deuxième trimestre, pour atteindre 13,7 milliards de dollars.

* Ce chiffre reflète généralement les revenus que les assureurs tirent de la vente de polices d’assurance, de rentes et de produits financiers connexes.

* Les prestations collectives, qui comprennent les produits d’assurance proposés par les employeurs, ont enregistré une hausse de 25 % de leur bénéfice ajusté, à 503 millions de dollars.

* En Asie, le résultat ajusté a progressé de 21 % au cours du trimestre, sur une base déclarée, tandis que l'Amérique latine a enregistré une hausse de 15 %.

* "Ce trimestre renforce encore notre capacité à créer de la valeur pour nos actionnaires, quel que soit le cycle économique", a déclaré le directeur général Michel Khalaf dans un communiqué.

* Le résultat net des placements de la société au deuxième trimestre a bondi de 18 % pour atteindre 6,7 milliards de dollars.

* Les assureurs génèrent généralement des revenus d’investissement en plaçant les primes qu’ils perçoivent, principalement dans des obligations et d’autres actifs à faible risque.

* MetLife a indiqué que son bénéfice par action ajusté avait progressé de 20 % pour s’établir à 2,43 dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

* Fondée en 1868, MetLife est présente sur plus de 40 marchés et figure parmi les plus grands assureurs vie au monde. Elle propose des services d’assurance, de rentes, d’avantages sociaux et de gestion d’actifs aux particuliers et aux institutions.