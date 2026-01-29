Les bénéfices de Mastercard dépassent les estimations grâce à une consommation soutenue

Mastercard MA.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre jeudi, la bonne tenue des dépenses de voyage, de loisirs et des produits de première nécessité ayant dopé les volumes de transactions de l'entreprise de traitement des paiements.

Les dépenses ont largement résisté malgré les inquiétudes liées à l'incertitude économique alimentée par les politiques commerciales du président américain Donald Trump, l'inflation stagnante et un marché du travail atone.

Les acheteurs ont également fait des affaires pour étirer leur budget discrétionnaire pendant le trimestre des fêtes, ce qui a augmenté les volumes de transactions pour les sociétés de traitement des paiements.

Le volume brut en dollars de Mastercard, c'est-à-dire la valeur de toutes les transactions traitées sur sa plateforme, a augmenté de 7 % au cours du trimestre.

La société a également fait état d'un bond de 14 % des volumes transfrontaliers, une mesure qui permet de suivre les dépenses effectuées avec des cartes en dehors du pays dans lequel elles ont été émises.

Les actions de la société ont augmenté de 2,5 % avant la mise sur le marché.

LES DÉPENSES DE CONSOMMATION RÉSISTENT

Les dépenses des ménages sont restées stables, les consommateurs continuant à donner la priorité aux biens de première nécessité, tandis que les hauts revenus ne montrent guère de signes de réduction des achats discrétionnaires.

Les banques américaines ont vu les soldes de leurs cartes de crédit augmenter au cours du dernier trimestre, ce qui indique une demande d'emprunt soutenue malgré des taux d'intérêt élevés.

Mastercard est le premier des plus grands processeurs de paiement de Wall Street à publier ses résultats ce trimestre, avec son rival Visa V.N qui devrait publier ses résultats plus tard dans la journée et American Express AXP.N qui devrait publier les siens tôt vendredi.

Le bénéfice ajusté de Mastercard s'est élevé à 4,76 dollars par action, dépassant les attentes moyennes des analystes qui étaient de 4,25 dollars, et le chiffre d'affaires de 8,81 milliards de dollars a également battu les estimations de 8,78 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a renforcé sa diversification avec des services tels que la protection contre la fraude et les outils de cybersécurité - des produits à marge généralement plus élevée. La croissance de ce segment a dépassé celle de son réseau principal au cours des derniers trimestres.

Le chiffre d'affaires du segment des services et solutions à valeur ajoutée de Mastercard a augmenté de 26 % au cours du quatrième trimestre.