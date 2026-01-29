Airbus va lancer une campagne commerciale pour une version plus grande de l'A220, selon des sources

Le logo d'Airbus à l'aéroport Paris-Le Bourget

par Tim Hepher et Padraic Halpin

Airbus s'apprête à proposer ‍aux compagnies aériennes et aux sociétés de leasing une version plus grande de son avion ‌régional A220, en vue de lancer son développement cette année, ont déclaré jeudi des ​sources industrielles.

Cette campagne vise à obtenir suffisamment ⁠de commandes pour justifier le lancement de la version A220-500, d'environ 180 sièges, ⁠et marque ‍le début des négociations proprement dites avant ⁠une annonce potentielle au salon aéronautique de Farnborough, en Angleterre, en juillet.

Selon les propos des ​sources à Reuters, les responsables d'Airbus ont déclaré aux financiers cette semaine, en marge de ⁠la conférence Airlines Economics à Dublin, ​que 2026 serait une "grande année" pour l'A220 ​et que ​plus de détails seraient bientôt communiqués.

Toute décision de ​poursuivre le développement ⁠du modèle dit "simple stretch" serait soumise à l'approbation du conseil d'administration d'Airbus.

Un porte-parole d'Airbus a déclaré que la société étudiait toutes les options ‌pour l'A220 et continuait à se concentrer sur l'augmentation de la production et le soutien aux clients.

