Les bénéfices de Marathon Petroleum sont supérieurs aux prévisions, les marges se redressant après avoir atteint leur niveau le plus bas depuis plusieurs années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 2, les détails et le contexte aux paragraphes 7 à 11)

Marathon Petroleum MPC.N a publié un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mardi, un bond de 44% des marges de raffinage soulignant une meilleure performance opérationnelle après un ralentissement prolongé en 2024.

Les actions du premier raffineur du pays ont gagné près de 7 % dans les échanges avant bourse.

Les marges des fabricants de carburants américains ont commencé à se redresser après avoir atteint leur niveau le plus bas sur plusieurs années en 2024, un repli qui faisait suite à la flambée déclenchée par les sanctions contre la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine, qui avait restreint l'offre mondiale.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 45 % en moyenne au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

La marge de raffinage et de commercialisation de Marathon s'est élevée à 18,65 dollars par baril au cours du trimestre, contre 12,93 dollars par baril un an plus tôt.

Son segment de raffinage et de commercialisation a enregistré un bénéfice trimestriel de base d'environ 2 milliards de dollars, contre 559 millions de dollars un an plus tôt.

Cela a permis à la société de contrer une hausse de 46 % des dépenses trimestrielles de redressement de ses raffineries, qui se sont élevées à 410 millions de dollars.

L'utilisation de la capacité de production de pétrole brut du raffineur était de 95 % au cours du trimestre, contre 94 % un an plus tôt. Les volumes traités se sont élevés à 3 millions de barils par jour, en ligne avec l'année précédente.

Pour le premier trimestre, Marathon prévoit des volumes traités de 2,74 millions de barils par jour et des frais de révision de 465 millions de dollars.

Les raffineurs américains bénéficieront également de la reprise complète des exportations de pétrole vénézuélien et de la baisse des coûts de production des carburants.

Marathon a déclaré le mois dernier qu'elle était intéressée par un appel d'offres pour le pétrole brut vénézuélien, et que ses raffineries de Lake Charles et de Sweeny au Texas ont la capacité de traiter quelques centaines de milliers de barils par jour de ce pétrole brut.

Le raffineur a affiché un bénéfice ajusté de 4,07 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,88 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.