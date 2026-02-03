 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les bénéfices de Marathon Petroleum sont supérieurs aux prévisions, les marges se redressant après avoir atteint leur niveau le plus bas depuis plusieurs années
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 2, les détails et le contexte aux paragraphes 7 à 11)

Marathon Petroleum MPC.N a publié un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mardi, un bond de 44% des marges de raffinage soulignant une meilleure performance opérationnelle après un ralentissement prolongé en 2024.

Les actions du premier raffineur du pays ont gagné près de 7 % dans les échanges avant bourse.

Les marges des fabricants de carburants américains ont commencé à se redresser après avoir atteint leur niveau le plus bas sur plusieurs années en 2024, un repli qui faisait suite à la flambée déclenchée par les sanctions contre la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine, qui avait restreint l'offre mondiale.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 45 % en moyenne au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

La marge de raffinage et de commercialisation de Marathon s'est élevée à 18,65 dollars par baril au cours du trimestre, contre 12,93 dollars par baril un an plus tôt.

Son segment de raffinage et de commercialisation a enregistré un bénéfice trimestriel de base d'environ 2 milliards de dollars, contre 559 millions de dollars un an plus tôt.

Cela a permis à la société de contrer une hausse de 46 % des dépenses trimestrielles de redressement de ses raffineries, qui se sont élevées à 410 millions de dollars.

L'utilisation de la capacité de production de pétrole brut du raffineur était de 95 % au cours du trimestre, contre 94 % un an plus tôt. Les volumes traités se sont élevés à 3 millions de barils par jour, en ligne avec l'année précédente.

Pour le premier trimestre, Marathon prévoit des volumes traités de 2,74 millions de barils par jour et des frais de révision de 465 millions de dollars.

Les raffineurs américains bénéficieront également de la reprise complète des exportations de pétrole vénézuélien et de la baisse des coûts de production des carburants.

Marathon a déclaré le mois dernier qu'elle était intéressée par un appel d'offres pour le pétrole brut vénézuélien, et que ses raffineries de Lake Charles et de Sweeny au Texas ont la capacité de traiter quelques centaines de milliers de barils par jour de ce pétrole brut.

Le raffineur a affiché un bénéfice ajusté de 4,07 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,88 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
MARATHON PETRO
176,860 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
66,60 USD Ice Europ +0,44%
Pétrole WTI
62,53 USD Ice Europ +1,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry a présidé lundi la 145e session de l'organisation du CIO. ( AFP / Daniel MUÑOZ )
    "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:39 

    Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, Membre du comité dinvestissement de Carmignac. (Crédits: DR)
    BCE : statu quo attendu et euros sous surveillance
    information fournie par Carmignac 03.02.2026 14:12 

    par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac Dans la continuité de l'orientation adoptée depuis le second semestre 2025, la Banque centrale européenne devrait laisser ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion du 5 février, avec un taux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank