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Les bénéfices de M&T Bank au deuxième trimestre ont été soutenus par la hausse des revenus d'intérêts
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 12:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque M&T ( MTB.N ) a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une augmentation des revenus d'intérêts et des revenus liés aux activités fiduciaires.

La hausse des taux d’intérêt a permis aux banques de générer des revenus d’intérêts plus importants, les entreprises et les particuliers s’adaptant à ce contexte de taux élevés tout en continuant à rechercher des opportunités d’emprunt et d’investissement.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les revenus nets d'intérêts de M&T, c'est-à-dire la différence entre ce que les banques versent à leurs clients sur les dépôts et ce qu'elles perçoivent en intérêts sur les prêts, ont augmenté de 4,6 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,79 milliard de dollars.

* La marge d'intérêt nette trimestrielle de la banque, dont le siège se trouve à Buffalo, dans l'État de New York, s'est élargie de 8 points de base pour atteindre 3,70 %.

* Les revenus hors intérêts ont atteint 740 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 683 millions il y a un an.

* Les revenus liés aux activités fiduciaires ont progressé, passant de 182 millions de dollars à 197 millions de dollars, tandis que les revenus liés aux activités hypothécaires ont reculé de 2 % pour s’établir à 127 millions de dollars.

* La provision pour pertes sur crédits de l'établissement a baissé à 120 millions de dollars, contre 125 millions de dollars un an plus tôt.

* Le montant des prêts pour le trimestre a augmenté, passant de 135,4 milliards de dollars à 141,4 milliards de dollars.

* Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 781 millions de dollars, soit 5,32 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 679 millions de dollars, soit 4,24 dollars par action, un an plus tôt.

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