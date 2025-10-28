Les bénéfices de Logitech au deuxième trimestre dopés par les produits basés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Logitech LOGN.S a annoncé mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, le fabricant de périphériques informatiques ayant vendu davantage de produits basés sur l'intelligence artificielle.

La société américano-suisse a déclaré que ses ventes ont augmenté de 6% à 1,19 milliard de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre.

Le chiffre est légèrement supérieur à l'estimation des analystes de 1,18 milliard de dollars, selon Visible Alpha.