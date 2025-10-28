 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 219,18
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les bénéfices de Logitech au deuxième trimestre dopés par les produits basés sur l'IA
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 21:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Logitech LOGN.S a annoncé mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, le fabricant de périphériques informatiques ayant vendu davantage de produits basés sur l'intelligence artificielle.

La société américano-suisse a déclaré que ses ventes ont augmenté de 6% à 1,19 milliard de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre.

Le chiffre est légèrement supérieur à l'estimation des analystes de 1,18 milliard de dollars, selon Visible Alpha.

Valeurs associées

LOGITECH INTL
89,260 CHF Swiss EBS Stocks -0,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank