Les bénéfices de Logitech au deuxième trimestre dopés par les produits basés sur l'IA

Logitech LOGN.S a annoncé mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, le fabricant de périphériques informatiques ayant vendu davantage de ses produits basés sur l'intelligence artificielle.

La société américano-suisse a déclaré que ses ventes ont augmenté de 6% à 1,19 milliard de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre.

Ce chiffre est légèrement supérieur à l'estimation des analystes de 1,18 milliard de dollars, selon Visible Alpha.

Le bénéfice d'exploitation non GAAP a quant à lui augmenté de 19 % pour atteindre 230 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 196 millions de dollars.

Logitech a déclaré avoir bénéficié de l'augmentation des ventes aux entreprises, qui investissent davantage dans des produits tels que les équipements de vidéoconférence et les périphériques informatiques pour faciliter le travail hybride.

Les ventes de claviers d'ordinateur ont augmenté de 12 %, tandis que celles de souris ont bondi de 13 % au cours du trimestre. Les ventes de dispositifs de collaboration vidéo ont augmenté de 5 %.

Les ventes de produits de jeux ont augmenté de 8 %, aidées par 12 nouveaux lancements, dont des volants et des souris spéciales destinées aux joueurs sur ordinateur.

"Nous avons encore une fois réalisé un excellent trimestre, en stimulant la croissance et une excellente rentabilité", a déclaré Hanneke Faber, directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

La société a enregistré une forte demande de la part des entreprises et des consommateurs, a ajouté Mme Faber.

Logitech, qui a son siège à Lausanne (Suisse) et à San Jose (Californie), a récemment transféré des lignes de production de Chine afin de réduire l'impact des droits de douane américains, tandis que son usine de Suzhou continuera d'approvisionner la Chine.

Logitech a également augmenté ses prix de 10 % aux États-Unis en avril pour contrer l'impact des tarifs douaniers.

Pour le prochain trimestre, Logitech prévoit un chiffre d'affaires de 1,38 à 1,42 milliard de dollars, soit une augmentation de 3 à 6 % après conversion en dollars américains.

La société a également déclaré qu'elle s'attendait à un résultat d'exploitation non conforme aux normes GAAP de 270 à 290 millions de dollars.