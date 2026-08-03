Les bénéfices de Loews progressent grâce aux bons résultats enregistrés dans les secteurs de l'assurance, des pipelines et de l'hôtellerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Loews Corp L.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce aux excellents résultats enregistrés dans l'ensemble de ses secteurs d'activité.

Loews est présent dans les secteurs de l'assurance, de l'énergie, de l'hôtellerie et de l'emballage par l'intermédiaire de filiales telles que CNA Financial CNA.N , Boardwalk Pipelines et Loews Hotels.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société tire l'essentiel de son chiffre d'affaires de CNA Financial CNA.N , le géant de l'assurance dont elle détient plus de 90 % des parts, selon les données compilées par LSEG.

* Le résultat trimestriel de la branche assurance de Loews a progressé de 7,3 % pour atteindre 294 millions de dollars, tandis que le résultat de base a reculé de 3,3 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 324 millions de dollars, en raison de la baisse des résultats techniques sous-jacents, partiellement compensée par la hausse du résultat net des placements.

* Le résultat net des placements de Loews est passé de 714 millions de dollars il y a un an à 761 millions de dollars, tandis que le ratio combiné de la branche assurance a augmenté de 2,4 points de pourcentage pour s’établir à 96,5 %.

* Un ratio inférieur à 100 % signifie qu’un assureur a perçu plus de primes qu’il n’a versé d’indemnités.

* Le résultat net de Boardwalk Pipelines et de Loews Hotels a progressé respectivement de 13,6 % et 71,4 %, pour s’établir à 100 millions de dollars et 48 millions de dollars.

* Le résultat net attribuable à Loews s’est élevé à 444 millions de dollars, soit 2,16 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 391 millions de dollars, soit 1,87 dollar par action, un an plus tôt.