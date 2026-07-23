Les bénéfices de Lazard reculent en raison de la volatilité des activités de conseil financier et d'un taux d'imposition élevé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque d'investissement Lazard LAZ.N a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisée par un recul du chiffre d'affaires de son activité de conseil financier et par un taux d'imposition élevé.

Le résultat net s'est établi à 5 millions de dollars, soit 3 cents par action, au cours du trimestre clos le 30 juin. Il y a un an, il s'élevait à 55 millions de dollars, soit 52 cents par action.