Les bénéfices de la société israélienne Elbit Systems augmentent en raison de la guerre de Gaza et de l'accroissement des dépenses européennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elbit Systems ESLT.TA , la plus grande entreprise israélienne de défense, a annoncé mardi un bénéfice en forte hausse pour le troisième trimestre, alimenté par les ventes à l'armée israélienne pendant sa guerre contre le groupe militant palestinien Hamas à Gaza et par l'augmentation des dépenses de défense dans le monde.

Elbit ESLT.O a déclaré avoir gagné 3,35 dollars par action diluée, hors éléments exceptionnels, au cours du trimestre allant de juillet à septembre, contre 2,21 dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires est passé de 1,72 milliard de dollars à 1,92 milliard de dollars.

"Ces résultats reflètent les contrats importants que la société a obtenus en Europe et auprès de clients du monde entier, qui continuent de choisir les systèmes avancés d'Elbit Systems dans le contexte des conflits mondiaux en cours et de l'augmentation des budgets de défense", a déclaré le directeur général Bezhalel Machlis.

Les résultats ont été dopés par une augmentation de 14 % des recettes provenant des systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d'informatique, de renseignement et de cybernétique.

Plus de 33 % des recettes d'Elbit proviennent d'Israël, où le pays a combattu le Hamas du 7 octobre 2023 jusqu'à la signature d'un accord de cessez-le-feu le mois dernier. L'entreprise a fourni des munitions, des drones, des systèmes de roquettes guidées, des capacités de reconnaissance et d'autres systèmes.

Les ventes à l'Europe, qui est en train d'augmenter ses dépenses de défense, ont augmenté pour atteindre 536 millions de dollars, contre 430 millions de dollars l'année précédente, ce qui représente 28 % du chiffre d'affaires.

Grâce à l'augmentation des contrats européens, le carnet de commandes d'Elbit a atteint 25,2 milliards de dollars. Environ 69 % du carnet de commandes provient de l'extérieur d'Israël, tandis que 38 % des commandes devraient être exécutées pendant le reste de l'année 2025 et en 2026.

Elbit a déclaré qu'elle verserait un dividende trimestriel de 75 cents par action.