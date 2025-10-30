Les bénéfices de la bourse de crypto-monnaies Coinbase augmentent grâce à la hausse des volumes d'échange

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions dans le paragraphe 1, ajout de contexte et de détails dans l'ensemble de l'article)

Coinbase Global COIN.O a fait état d'un bond de son bénéfice au troisième trimestre jeudi, alors que la volatilité accrue des actifs numériques a stimulé les volumes de transactions à la bourse de crypto-monnaies, envoyant ses actions en hausse de plus de 3% après la cloche.

Les actifs numériques se sont redressés en juillet, les politiques favorables aux cryptomonnaies du président américain Donald Trump ayant attiré l'intérêt des investisseurs institutionnels, catapultant le bitcoin , la plus grande crypto-monnaie au monde, vers de nouveaux sommets.

Toutefois, la faiblesse des données économiques le mois suivant a suscité des craintes de récession, ce qui a déclenché un mouvement de vente dans tout le secteur, les investisseurs cherchant à liquider les actifs plus risqués. La volatilité du secteur profite souvent aux bourses de crypto-monnaies, les volumes de transactions augmentant généralement lorsque les investisseurs cherchent à couvrir leurs portefeuilles.

Les revenus des transactions de Coinbase ont augmenté pour atteindre 1,05 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 572,5 millions de dollars il y a un an.

La société a déclaré un bénéfice net de 432,6 millions de dollars, soit 1,50 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 75,5 millions de dollars, soit 28 cents par action, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de son unité d'abonnement et de services, qui comprend les activités en dehors du trading, a augmenté de 34,3 % pour atteindre 746,7 millions de dollars.

Une partie des revenus d'abonnement et de services de Coinbase provient des avoirs en stablecoins et des activités connexes de la plateforme. Les revenus des stablecoins se sont élevés à 354,7 millions de dollars au cours du troisième trimestre, contre 246,9 millions de dollars un an plus tôt.

"Nous accélérons les paiements grâce à l'adoption du stablecoin, qui devrait se poursuivre compte tenu des vents contraires politiques, et à l'adoption continue par les institutions financières et les entreprises pour les besoins de paiement et de trésorerie", a déclaré Coinbase dans une lettre adressée à ses actionnaires.

Le stablecoin a bénéficié de l'optimisme des cercles financiers traditionnels et a été au premier plan des législations, avec l'adoption de la loi GENIUS au début de l'année.

Cette loi vise à créer un cadre réglementaire pour les stablecoins et à promouvoir une adoption plus large.

Les actions de Coinbase ont gagné environ 32 % jusqu'à présent en 2025, tandis que les prix du bitcoin ont augmenté de 14,5 % au cours de cette période.