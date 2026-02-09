Les bénéfices de l'UDR pour 2026 sont inférieurs aux estimations en raison de l'augmentation des dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier multifamilial UDR UDR.N a prévu lundi un bénéfice 2026 et des fonds d'exploitation ajustés inférieurs aux estimations de Wall Street, car elle s'attend à ce que les dépenses dépassent les revenus locatifs.

La FPI prévoit un bénéfice annuel par action entre 45 et 55 cents, contre 1,13 $ en 2025 et les attentes des analystes de 59 cents, selon les données compilées par LSEG.

Sur la base des magasins comparables, l'UDR estime que la croissance des revenus en 2026 sera de 0,25% à 2,25%, contre une hausse de 2,4% au cours de l'année précédente. Elle s'attend à ce que les dépenses augmentent de 3 % à 4,5 %, ce qui est supérieur à la hausse de 2,6 % enregistrée en 2025.

La FPI, qui possède et gère plus de 60 000 appartements aux États-Unis, prévoit un FFO ajusté par action pour l'ensemble de l'année à un point médian de 2,52 $, inférieur aux estimations des analystes de 2,55 $.

La société a déclaré des fonds d'exploitation ajustés de 64 cents par action pour le quatrième trimestre, en ligne avec les estimations.