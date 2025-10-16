Les bénéfices de l'assureur Travelers augmentent grâce à la diminution des pertes liées aux catastrophes et à l'amélioration de la souscription

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe d'assurance Travelers Companies TRV.N a annoncé jeudi une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre, grâce à la diminution des pertes liées aux catastrophes, à l'amélioration de la souscription et à la hausse des rendements des investissements.

La résistance des dépenses de consommation, malgré des coûts d'emprunt plus élevés, a contribué à soutenir la demande d'assurance, les entreprises et les ménages continuant à donner la priorité à la protection contre les risques financiers, les accidents, les dommages matériels et les catastrophes naturelles.

Les résultats de Travelers servent souvent d'indicateur pour le secteur de l'assurance dommages, car ils reflètent les tendances générales du secteur en matière de souscription, de tarification et de pertes dues aux catastrophes.

Le revenu de base de la société new-yorkaise a atteint 1,87 milliard de dollars, soit 8,14 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre. Ce chiffre est à comparer aux 1,22 milliard de dollars, soit 5,24 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.

Les primes nettes émises, c'est-à-dire la valeur totale des polices vendues après prise en compte de la réassurance, ont augmenté de 1 % au cours du trimestre pour atteindre 11,47 milliards de dollars, grâce à la croissance de l'assurance des entreprises.

Les pertes liées aux catastrophes se sont élevées à 402 millions de dollars avant impôts, contre 939 millions de dollars un an plus tôt.

La saison 2025 des ouragans dans l'Atlantique marque la première fois en dix ans qu'aucun ouragan n'a touché terre aux États-Unis à la fin du mois de septembre, selon AccuWeather.

L'absence de catastrophes majeures peut donner un coup de pouce aux assureurs, car les pertes dues aux ouragans, aux incendies de forêt et aux tempêtes violentes - un facteur de fluctuation essentiel pour le secteur - affectent souvent fortement les bénéfices trimestriels, malgré les efforts déployés par les assureurs pour évaluer les risques et les partager par le biais de la réassurance.

Le ratio combiné sous-jacent de Travelers s'est établi à 83,9 % au cours du trimestre. Un ratio inférieur à 100 indique que l'assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres et de frais.

La société a enregistré un revenu de souscription de 1,38 milliard de dollars avant impôts, qui a plus que doublé par rapport à l'année précédente.

Le revenu net des investissements, qui provient des obligations, des actions et d'autres actifs financiers à faible risque, a augmenté de 14,3 % pour atteindre 1,03 milliard de dollars.