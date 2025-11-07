Les bénéfices de KKR dépassent les prévisions grâce à des rentrées de fonds liées au crédit, mais une charge exceptionnelle pèse sur les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Flux de capitaux de 43 milliards de dollars au troisième trimestre

*

Les actions grimpent, puis chutent à la suite de l'annonce d'une charge pour l'Asie

*

KKR perçoit des commissions croissantes pour la gestion de ses actifs

(Mise à jour des mouvements d'actions paragraphes 3-4) par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Lasociété d'investissement KKR KKR.N a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre qui a dépassé les attentes de Wall Street vendredi, stimulée par une forte collecte de fonds, en particulier dans le domaine du crédit et de son unité d'assurance.

Le bénéfice net ajusté de 1,27 milliard de dollars, soit 1,41 dollar par action, a dépassé les 1,17 milliard de dollars, soit 1,30 dollar par action, que les analystes attendaient en moyenne du gestionnaire d'actifs alternatifs, selon les estimations compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % en début de séance, puis ont reculé après que la société a déclaré qu'elle prendrait une charge au quatrième trimestre pour un fonds sous-performant en Asie. Les dirigeants ont déclaré que d'autres fonds de capital-investissement en Asie avaient été "un point positif".

L'action est restée globalement stable à la bourse de New York, ce qui a entraîné une baisse de 19 % de sa valeur de marché globale sur l'année.

SE PRÉMUNIR CONTRE LA VOLATILITÉ

Le total des actifs est passé à 723 milliards de dollars, KKR ayant attiré 43 milliards de dollars de nouveaux capitaux, dont 27 milliards de dollars de crédit.

À l'instar de ses rivaux Blackstone BX.N , dont les actifs ont franchi la barre des 1 000 milliards de dollars, et Apollo

APO.N , qui espère y parvenir d'ici 2026, KKR a ajouté de nouveaux secteurs d'activité afin de dépasser la stratégie traditionnelle du capital-investissement, qui consiste à acheter et à vendre des entreprises.

Scott Nuttall et Joe Bae, codirecteurs généraux de KKR, se sont fixé pour objectif d'atteindre un actif de 1 000 milliards de dollars d'ici à 2030.

Les revenus liés aux commissions ont atteint 1 milliard de dollars.

Les sociétés de capital-investissement se sont diversifiées, car la hausse des taux d'intérêt a entravé les ventes des entreprises qu'elles avaient achetées pendant une longue période de taux inférieurs. Les sorties d'investissement par vente ou refinancement se sont ralenties, de même que les rendements de capitaux aux investisseurs, dont certains sont devenus réticents à s'engager dans de nouveaux fonds. KKR a déclaré vendredi avoir levé 17,5 milliards de dollars pour son dernier fonds axé sur l'Amérique du Nord, qui, selon des personnes familières avec le sujet, visait environ 20 milliards de dollars . Elle a minimisé les inquiétudes concernant les défis liés à la collecte de fonds, à la vente d'actifs et à l'affaiblissement du crédit auxquels sont confrontés certains acteurs du secteur.

Les analystes de Piper Sandler ont noté que les rendements de KKR dans le domaine du capital-investissement traditionnel étaient de 2 %, en baisse par rapport aux 5 % du deuxième trimestre.

Global Atlantic, qui représente un tiers des actifs de la société, a vu son bénéfice d'exploitation augmenter de 28 %.

"Les résultats des gestionnaires d'actifs alternatifs dotés d'un bilan ont démontré que le fossé créé par ces activités les immunise de plus en plus contre la volatilité des taux", ont déclaré les analystes de Piper Sandler.

Les analystes ont surveillé les segments de retraite de KKR et d'Apollo pour déceler tout signe de tension sur les bénéfices tirés de la vente de rentes, qui sont vendues pour une somme forfaitaire et garantissent des paiements réguliers.

KKR s'est également intéressé aux personnes fortunées que les sociétés d'investissement alternatif ciblent de plus en plus. Son activité K-Series, qui propose des fonds aux investisseurs individuels, est passée de 14 milliards de dollars il y a un an à 29 milliards de dollars.

La poudre sèche, c'est-à-dire l'argent que les investisseurs ont promis d'investir mais qui n'a pas encore été utilisé, s'élève à 126 milliards de dollars. Au cours du trimestre, KKR a conclu un accord pour acheter une participation majoritaire dans la société d'acquisition de redevances biopharmaceutiques Healthcare Royalty Partners, ainsi qu'un investissement de 2 milliards de dollars de la part de Japan Post Insurance Company. Après la fin du trimestre, KKR s'est associé à Apollo pour investir 7 milliards de dollars dans Keurig Dr Pepper

KDP.O .