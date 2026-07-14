Les bénéfices de JPMorgan progressent grâce à l'essor de la banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une activité de fusions-acquisitions soutenue et à une reprise des introductions en bourse, qui ont stimulé la croissance de son activité de banque d'investissement.

La plus grande banque américaine a enregistré un bénéfice de 21,2 milliards de dollars, soit 7,70 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 14,99 milliards de dollars , soit 5,24 dollars par action, un an plus tôt.