Les bénéfices de Goldman Sachs dépassent les prévisions grâce à l'essor des activités de transactions et à la vague de fusions-acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 7; ajout d'une mention sur la levée de fonds dans le secteur du crédit privé au dernier paragraphe)

* Le chiffre d'affaires des actions atteint un niveau record

* Les commissions de la banque d'investissement bondissent de 55 %

* Le cours de l’action atteint un plus haut historique

* Le développement de l’IA en est à ses débuts: directeur général

* JPMorgan et BofA annoncent également des bénéfices en hausse

par Saeed Azhar et Niket Nishant

Goldman Sachs GS.N a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à la reprise des opérations de fusion-acquisition et à la volatilité des marchés liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a propulsé les revenus liés aux actions à un niveau record, faisant grimper le cours de l’action à un sommet historique.

Les risques d’inflation et les incertitudes concernant les taux d’intérêt ont maintenu les investisseurs sur le qui-vive, ce qui s’est traduit par une réévaluation agressive des portefeuilles et une hausse des revenus des salles de marché dédiées aux actions.

Certains analystes ont estimé que l’introduction en bourse de SpaceX SPCX.O avait peut-être contribué à stimuler davantage les volumes. Goldman Sachs figurait parmi les principaux chefs de file de l’opération.

L’activité actions a généré un chiffre d’affaires de 7,42 milliards de dollars, en hausse de 72 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires des activités de titres à revenu fixe, de devises et de matières premières a bondi de 32 % pour atteindre 4,59 milliards de dollars.

“La dynamique s’est accélérée dans l’ensemble de nos activités”, a déclaré le directeur général David Solomon dans un communiqué.

“Le déploiement de l’infrastructure d’IA n’en est encore qu’à ses débuts, et nous pensons que ce cycle d’investissement pluriannuel continuera à stimuler des niveaux élevés d’activité stratégique, de financement et de formation de capital sur l’ensemble des marchés”, a-t-il ajouté lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

L'action Goldman a bondi à un niveau record et affichait en fin de séance une hausse de 7,2 %. Elle a été la valeur la plus performante de l'indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI .

Le bénéfice total s’est élevé à 6,63 milliards de dollars, soit 20,98 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin. À titre de comparaison, il s’élevait à 3,72 milliards de dollars, soit 10,91 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bénéfice par action de 14,48 dollars, selon les données compilées par LSEG.

“Même si nous avions en partie anticipé la forte exposition de Goldman à la conjoncture actuelle du marché, ces résultats ont largement dépassé les attentes”, ont écrit dans une note les analystes de J.P. Morgan, dirigés par Kian Abouhossein. Cette année, l’action Goldman a surperformé l’indice de référence S&P 500 .SPX , ce qui suscite certaines inquiétudes quant à la capacité de l’action à poursuivre sa progression.

LES MÉGA-OPÉRATIONS FONT GRIMPER LES HONORAIRES DE CONSEIL Une flambée des “méga-transactions” de plus de 10 milliards de dollars a propulsé le volume mondial des fusions-acquisitions à des niveaux records au premier semestre 2026, selon les données de LSEG, profitant ainsi aux banques d’investissement telles que Goldman qui perçoivent des commissions pour leurs services de conseil sur ces opérations.

Les commissions de Goldman Sachs dans le domaine de la banque d’investissement ont augmenté de 55 % pour atteindre 3,4 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à la hausse des ventes d’actions et de titres de dette, ainsi qu’à une reprise des revenus liés au conseil.

L’activité de fusions-acquisitions est restée solide malgré le conflit au Moyen-Orient, en partie grâce aux efforts des entreprises pour développer et renforcer leurs activités dans le domaine de l’IA. Les volumes pourraient terminer l’année à un niveau proche des sommets de 2021, a indiqué Goldman. Goldman a conseillé des fusions et acquisitions annoncées pour un montant de 1 200 milliards de dollars au premier semestre 2026, ce qui représente un rythme record pour toute banque d’investissement et une avance d’environ 425 milliards de dollars sur son plus proche concurrent, a déclaré le directeur financier Denis Coleman.

Les investisseurs vont décortiquer les résultats de Wall Street à la recherche d’indices sur l’orientation de l’économie et pour évaluer les perspectives des valeurs bancaires, qui, selon les analystes de Bank of America, ont constitué un “îlot de stabilité” alors même que les craintes d’une disruption liée à l’IA secouaient le secteur financier. Les concurrents de Goldman, JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N , ont également annoncé des bénéfices trimestriels en hausse.

LA DIVISION DE GESTION D’ACTIFS ÉVITE LES DIFFICULTÉS DU CRÉDIT PRIVÉ

Le chiffre d’affaires de la division de gestion d’actifs et de patrimoine de Goldman Sachs a progressé de 20 % pour atteindre 4,60 milliards de dollars, poursuivant ainsi sa bonne santé.

La banque s’est efforcée de renforcer sa position dans ce secteur afin de se constituer une base de revenus plus stable et de réduire sa dépendance vis-à-vis des divisions de négoce et de banque d’investissement, qui sont plus volatiles.

“Nous voyons de nombreuses opportunités de croissance dans la gestion d’actifs et de patrimoine. Nous sommes satisfaits des acquisitions qui nous ont permis d’accélérer notre croissance et nous continuons à explorer les pistes qui nous permettront d’aller de l’avant”, a déclaré M. Solomon. Le fonds de crédit privé de Goldman Sachs dédié aux sociétés de développement d’entreprises non cotées, qui fait partie de la division de gestion d’actifs et de patrimoine, a résisté à la faiblesse du secteur.

Les acteurs du crédit privé ont subi la pression des actionnaires souhaitant racheter leurs parts, craignant que l’IA ne vienne perturber les modèles économiques des éditeurs de logiciels figurant dans leurs portefeuilles.

GS Credit a toutefois indiqué ce mois-ci que les demandes de rachat au deuxième trimestre s’élevaient à environ 3,24 %, soit un niveau inférieur à son plafond de 5 %. La banque a levé 31 milliards de dollars pour ses activités de crédit privé au deuxième trimestre.