Les bénéfices de Goldman dépassent les prévisions grâce à l'essor des activités de transactions et à la vague de fusions-acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires des actions atteint un niveau record

* Les commissions de la banque d'investissement bondissent de 55 %

* JPMorgan et BofA annoncent également une hausse de leurs bénéfices

(Ajout d'un graphique, mise à jour des cours des actions au paragraphe 9) par Saeed Azhar et Niket Nishant

Goldman Sachs GS.N a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à une accélération des opérations de fusion-acquisition et à la volatilité des marchés liée à la guerre au Moyen-Orient, qui a propulsé l'activité actions à un niveau record.

Les risques d’inflation et l’incertitude concernant les taux d’intérêt ont maintenu les investisseurs sur le qui-vive, ce qui s’est traduit par une réévaluation agressive des portefeuilles et une hausse des revenus des salles de marché.

Certains analystes ont estimé que l’introduction en bourse de SpaceX SPCX.O aurait pu contribuer à la hausse des volumes. Goldman était l’un des principaux chefs de file de cette introduction très attendue.

L’activité actions a généré un chiffre d’affaires de 7,42 milliards de dollars, en forte hausse de 72 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires des activités de titres à revenu fixe, de devises et de matières premières a également bondi de 32 %, à 4,59 milliards de dollars.

« La dynamique s’est accélérée dans l’ensemble de nos activités. Les clients se tournent vers nous pour mener leurs transactions les plus stratégiques et les plus importantes, qui sont souvent à l’origine de l’activité de l’ensemble du groupe », a déclaré le directeur général David Solomon dans un communiqué.

“Nous nous attendons à ce que cette dynamique se poursuive”, a-t-il ajouté.

Le bénéfice total de la banque s’est élevé à 6,63 milliards de dollars, soit 20,98 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin. Ce chiffre est à comparer aux 3,72 milliards de dollars, soit 10,91 dollars par action, enregistrés un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 14,48 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ces bons résultats pourraient apporter un nouveau soutien aux actions Goldman, qui ont surperformé l’indice de référence S&P 500 .SPX cette année, mais ont suscité certaines inquiétudes quant à la capacité de l’action à poursuivre sa progression.

L'action de ce géant de Wall Street a progressé de 2,7% lors des échanges avant l'ouverture.

LA FOLIE ACHETEUSE DES GÉANTS DE L'ENTREPRISE STIMULE LE SECTEUR DU CONSEIL Une vague de “méga-transactions” de plus de 10 milliards de dollars a propulsé le volume mondial des fusions-acquisitions à des niveaux records au premier semestre 2026, selon les données de LSEG, profitant ainsi aux banques d’investissement telles que Goldman, qui perçoivent des commissions pour leurs services de conseil sur ces opérations.

Les commissions de Goldman dans le domaine de la banque d’investissement ont augmenté de 55 % pour atteindre 3,40 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à la hausse des ventes d’actions et de titres de dette, ainsi qu’au renforcement de son pôle de conseil.

Les opérations de fusion-acquisition sont restées dynamiques malgré les troubles au Moyen-Orient, en partie grâce aux efforts des entreprises pour développer et renforcer leurs activités dans le domaine de l’IA.

En mai, le président de Goldman, John Waldron, a déclaré que les volumes de fusions-acquisitions devraient terminer l’année à un niveau proche des records observés en 2021.

Goldman a conseillé des fusions et acquisitions annoncées pour un montant total de plus de 1 000 milliards de dollars au cours du premier semestre 2026, ce qui constitue un rythme record pour toute banque d’investissement.

Ces résultats s’inscrivent dans le cadre d’une journée chargée de publications de résultats à Wall Street ce mardi, que les investisseurs analyseront à la loupe pour y déceler des indices sur l’orientation de l’économie et évaluer les perspectives des valeurs bancaires, qui, selon les analystes de BofA, ont constitué un “îlot de stabilité” alors même que les craintes d’une disruption liée à l’IA secouaient le secteur financier.

Les concurrents de Goldman, JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N , ont également annoncé des bénéfices trimestriels en hausse.

Ces résultats marquent également le début d’une saison des résultats que les investisseurs attendaient avec impatience, dans l’espoir qu’elle détourne l’attention des tensions géopolitiques pour la recentrer sur les fondamentaux des entreprises.

LA DIVISION DE GESTION D'ACTIFS ÉVITE LES DIFFICULTÉS DU CRÉDIT PRIVÉ

Le chiffre d’affaires de Goldman dans le domaine de la gestion d’actifs et de patrimoine a progressé de 20 % pour atteindre 4,60 milliards de dollars, poursuivant ainsi sa bonne dynamique.

La banque s’est efforcée de renforcer sa position dans ce secteur afin de se constituer une base de revenus plus stable et de réduire sa dépendance vis-à-vis des divisions de négoce et de banque d’investissement, qui sont plus volatiles.

Le fonds de crédit privé de Goldman, qui fait partie de la division de gestion d’actifs et de patrimoine, a jusqu’à présent résisté à la faiblesse qui touche le secteur.

Les acteurs du crédit privé subissent la pression des actionnaires qui cherchent à racheter leurs parts, craignant que l’IA ne vienne perturber les modèles économiques des entreprises de logiciels présentes dans leurs portefeuilles.

GS Credit a toutefois indiqué au début du mois que les demandes de rachat au deuxième trimestre étaient inférieures à son plafond de 5 %.