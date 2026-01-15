Les bénéfices de Goldman dépassent les attentes grâce à des transactions boursières record et à une activité de fusions-acquisitions robuste en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bénéfice est alimenté par de solides revenus d'opérations et de négoce

*

Les revenus de la banque d'investissement de Goldman font un bond de 25 % au quatrième trimestre

*

Les commissions provenant de la gestion d'actifs atteignent un niveau record de 3,09 milliards de dollars

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 3, mise à jour sur les actions) par Utkarsh Shetti et Saeed Azhar

Le bénéfice du quatrième trimestre de Goldman Sachs GS.N a dépassé les attentes de Wall Street jeudi, grâce à une augmentation des transactions et du négoce, tout en exprimant son optimisme pour la banque d'investissement au cours de l'année à venir.

Un environnement réglementaire plus favorable sous le président américain Donald Trump, des taux d'intérêt plus bas et des liquidités excédentaires ont incité les entreprises à réaliser davantage d'opérations.

"Le monde est actuellement prêt à être incroyablement constructif en 2026 pour les fusions et acquisitions et les marchés de capitaux", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Les honoraires de Goldman Sachs provenant de la banque d'investissement ont augmenté de 25 %par rapport à l 'annéeprécédente pour atteindre 2,58 milliards de dollars, mais ont été légèrement inférieurs aux 2,66 milliards de dollars attendus par les analystes.

Les actions du géant de Wall Street, qui ont augmenté de plus de 50 % en 2025, ont grimpé de plus de 3 % dans les échanges de la matinée.

Les négociants en actions de la banque ont profité de la volatilité et d'un rallye plus large sur le marché américain, les investisseurs spéculant sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et sur les perspectives des sociétés d'intelligence artificielle.

Les revenus de Goldman pour les actions ont atteint le chiffre record de 4,31 milliards de dollars, contre 3,45 milliards de dollars l'année précédente, tandis que les revenus de négoce pour les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières ont augmenté de 12,5 % pour atteindre 3,11 milliards de dollars.

UN MARCHÉ DES FUSIONS ET ACQUISITIONS SOLIDE

Les principaux négociateurs s'attendent à ce que la reprise des fusions - qui se sont approchées de niveaux record en 2025 - se poursuive cette année, car les investissements importants dans l'IA alimentent davantage de transactions dans le secteur de la technologie.

Son homologue Morgan Stanley MS.N a également dépassé les attentes en matière de bénéfices grâce à l'augmentation des revenus de la banque d'investissement jeudi.

Goldman a conseillé certaines grandes fusions en 2025, notamment le rachat par emprunt d'Electronic Arts pour 56,5 milliards de dollars et l'acquisition par Alphabet de l'entreprise de sécurité dans le nuage Wiz pour 32 milliards de dollars.

Ces opérations de grande envergure ont permis à la banque de s'assurer une fois de plus la première place pour les fusions et acquisitions mondiales en 2025, avec un volume total de transactions de 1,48 trillion de dollars et des honoraires de 4,6 milliards de dollars.

Selon les données de Dealogic, le volume mondial des fusions et acquisitions a atteint 5 100 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 42 % par rapport à 2024.

L'ACTIVITÉ DE GESTION DE PATRIMOINE EST EN PLEIN ESSOR

Goldman a relevé ses objectifs de marge avant impôt pour l'activité de gestion d'actifs et de patrimoine, la prévoyant à 30 % à moyen terme, contre un objectif d'environ 20 % précédemment. L'unité a affiché une marge avant impôt de 25 % en 2025.

La banque a enregistré son plus haut niveau de revenus provenant des frais de gestion au cours d'un trimestre donné, soit 3,09 milliards de dollars. Elle s'est concentrée sur cette activité afin d'obtenir des revenus plus stables par rapport aux activités volatiles de négoce et de banque d'investissement.

Le mois dernier, Goldman a décidé d'acquérir Innovator Capital Management, un fournisseur de fonds négociés en bourse actifs, dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars.

Les actifs sous surveillance de la banque ont augmenté pour atteindre 3,61 billions de dollars, contre 3,14 billions de dollars il y a un an.

De grandes introductions en bourse sont attendues

Le marché des introductions en bourse a rebondi ces derniers mois, malgré les turbulences provoquées par la fermeture du gouvernement à l'automne, qui a retardé certaines introductions.

Des conseillers tels que Goldman seront en concurrence pour une vague d'introductions en bourse aux États-Unis prévue pour 2026, avec des entreprises telles que SpaceX, OpenAI et Anthropic qui se préparent à des introductions en bourse potentielles.

Goldman a été l'un des principaux souscripteurs de l'introduction en bourse du géant de l'approvisionnement médical Medline au cours du trimestre, qui a été la plus importante introduction en bourse au niveau mondial en 2025.

Son bénéfice par action s'est élevé à 14,01 dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 11,67 dollars, selon les données compilées par LSEG.

LES DÉPENSES EN POINT DE MIRE

Les dépenses de Goldman ont augmenté en 2025, en partie en raison des investissements dans les opérations d'IA et de la hausse des rémunérations pour les salaires et les primes.

Ses dépenses d'exploitation au cours du trimestre ont augmenté de 18% pour atteindre 9,72 milliards de dollars. Les effectifs de la firme ont augmenté de 2% en 2025.

La banque d'investissement a augmenté son dividende trimestriel à 4,50 dollars par action au premier trimestre, soulignant ses attentes pour une année solide.

"L'augmentation du dividende est un témoignage fort de la foi de la direction dans une augmentation durable des bénéfices de la franchise", a déclaré Stephen Biggar, analyste bancaire chez Argus Research.

DÉNOUEMENT DE L'ACTIVITÉ DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION La banque a récemment conclu un accord avec JPMorgan Chase pour reprendre son partenariat avec la carte Apple , et s'attend à une augmentation de 46 cents par action de ses résultats en raison de ce retrait.

L'abandon de la carte Apple est la dernière grande mesure prise par Goldman pour se désengager de ses activités malheureuses dans le secteur de la consommation. Ce retrait intervient alors que d'autres prêteurs expriment leurs inquiétudes quant à la proposition du président américain Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 %.

Les bénéfices de Goldman ont également bénéficié de la libération de 2,48 milliards de dollars de ses provisions pour couvrir les pertes sur les prêts liés aux cartes de crédit. Morningstar a estimé que la banque gagnerait 145 millions de dollars grâce à cette transaction.