Les bénéfices de Gillette India augmentent grâce à la demande de produits de toilettage

Le bénéfice du troisième trimestre de Gillette India GILE.NS a bondi d'environ 37% jeudi, car la demande est restée forte pour ses principaux produits de soins pour hommes, y compris les rasoirs et les crèmes de rasage.

La société, une unité de Procter & Gamble PG.N , une entreprise américaine de biens de consommation, a enregistré un bénéfice de 1,72 milliard de roupies (18,70 millions de dollars), contre 1,26 milliard de roupies il y a un an.

La demande de produits de soins pour hommes est stimulée par l'urbanisation, l'augmentation des revenus et une population jeune qui considère ces articles comme des produits quotidiens de première nécessité. Les actions de Gillette India, qui abrite également les marques Oral-B, Venus et Braun, ont augmenté d'environ 5 % après la publication des résultats.

Le chiffre d'affaires du segment du toilettage, qui représente plus de 80 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, a augmenté d'environ 13 % pour atteindre 6,47 milliards de roupies au cours du trimestre concerné, tandis que le segment des soins bucco-dentaires, plus petit, a progressé de 24 %.

Le chiffre d'affaires total de la société a augmenté de 15 % pour atteindre 7,9 milliards de roupies.

Face à la concurrence de Bombay Shaving Company dans le domaine des rasoirs et de Philips dans celui des tondeuses, Gillette India a élargi sa gamme de produits pour répondre aux différentes préférences en matière de poils du visage, en plus des produits destinés aux femmes.

Gillette India a déclaré qu'elle ne voyait pas d'impact matériel après que l'Inde a notifié de nouveaux codes du travail, la plus grande révision des lois sur les travailleurs dans le pays depuis des décennies, ajoutant que sa structure salariale actuelle est conforme aux exigences. La semaine dernière, le chiffre d'affaires de la société mère pour le deuxième trimestre a été légèrement inférieur aux attentes de Wall Street , la faiblesse des dépenses des consommateurs américains et l'impact de la fermeture du gouvernement ayant compensé la croissance plus forte au niveau mondial.

(1 $ = 91,9625 roupies indiennes)