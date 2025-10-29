Les bénéfices de GE Healthcare se contractent au 3e trimestre malgré un CA en hausse
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 12:36
Le bénéfice par action dilué s'élève à 0,98 USD, en recul de 0,05 USD par rapport à l'an dernier, et le BPA ajusté ressort à 1,07 USD, contre 1,14 USD au T3 2024, en baisse de 0,06 USD.
Le chiffre d'affaires du trimestre atteint 5,1 MdUSD (en ligne avec le consensus), en hausse de 6% en données publiées et de 4% à périmètre et changes constants, tiré par la zone EMEA et les États-Unis. Les prises de commandes ont progressé de 6% en organique, avec un book-to-bill de 1,06.
L'EBIT ajusté s'établit à 761 MUSD, en repli de 4% sur un an, portant la marge EBIT ajustée à 14,8% contre 16,3% un an plus tôt, soit une baisse de 150 points de base. Ce recul est imputable à l'impact des tarifs douaniers, partiellement compensé par des effets de volume et de prix favorables.
Le Free Cash Flow recule de 26% sur un an, à 483 MUSD contre 651 MUSD l'an dernier, en lien avec un flux de trésorerie d'exploitation de 593 MUSD, lui-même en baisse de 20%.
Sur le plan sectoriel, les activités 'Imaging' (+5%), 'Advanced Visualization Solutions' (+7%) et 'Pharmaceutical Diagnostics' (+20%) affichent une croissance solide, tandis que 'Patient Care Solutions' accuse un recul de 6%. Cette dernière voit son EBIT chuter de 67% sur un an, avec une marge ramenée à 3,7% contre 10,5% un an plus tôt.
'Nous avons enregistré une forte croissance des commandes sur tous les segments au troisième trimestre, portée par la demande pour nos solutions différenciées. Nous voyons une dynamique continue grâce à l'exécution commerciale et à nos investissements accrus en R&D, qui nous font entrer dans une nouvelle vague d'innovation', a commenté le CEO, Peter Arduini .
Côté perspectives, GE HealthCare relève la borne basse de sa prévision de BPA ajusté 2025, désormais attendue entre 4,51 et 4,63 USD (contre une fourchette précédente de 4,43 à 4,63 USD), et confirme les autres éléments de sa guidance.
La société table notamment sur une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 3% sur l'année, une marge EBIT ajustée de 15,2% à 15,4%, et un Free Cash Flow d'au moins 1,4 MdUSD.
Valeurs associées
|79,4000 USD
|NASDAQ
|0,00%
