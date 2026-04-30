Les bénéfices de Gallagher bondissent grâce à l'acquisition d'AssuredPartners et à la hausse des commissions et des frais

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Arthur J. Gallagher AJG.N a annoncé jeudi une forte hausse de son bénéfice au premier trimestre, le courtier en assurance ayant tiré profit de l'acquisition de son concurrent AssuredPartners ainsi que de la croissance des commissions et des frais.

Les commissions ont bondi de 38,9% pour atteindre 3,12 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que les frais ont augmenté de 27,7%. La croissance organique du chiffre d'affaires – un indicateur suivi de près par les analystes – s'est élevée à 5% au cours du trimestre.

Les dépenses en matière d'assurance sont restées solides, les entreprises et les particuliers accordant la priorité à la gestion des risques, mais le ralentissement de la croissance organique chez les courtiers, dû à un environnement tarifaire peu favorable dans le secteur de l'assurance dommages, a été source d'inquiétude pour les investisseurs.

“Nos résultats reflètent la solidité et la cohérence de notre modèle économique dans un environnement économique et d’assurance dynamique”, a déclaré le directeur général J. Patrick Gallagher, Jr. dans un communiqué.

“Nous constatons également les avantages d’une collaboration plus étroite entre nos équipes de courtage en assurance dommages, de prestations et de gestion des sinistres, soutenue par des applications pratiques de l’IA, de l’automatisation et de la numérisation qui améliorent la manière dont nous servons et défendons nos clients.”

Les courtiers servent de passerelle entre les clients et les assureurs et perçoivent généralement un pourcentage des primes à titre de commission.

Le bénéfice net attribuable aux participations majoritaires s'est élevé à 912 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 811 millions de dollars un an plus tôt.

Gallagher a finalisé l'acquisition d'AssuredPartners en août 2025, renforçant ainsi sa présence sur le marché intermédiaire.

Les actions de la société basée à Rolling Meadows, dans l'Illinois, ont progressé de 1,9% en séance prolongée. Le titre a reculé d'environ 20% cette année depuis la dernière clôture.