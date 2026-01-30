Les bénéfices de Franklin Templeton augmentent grâce à la reprise des marchés qui accroît les revenus tirés des commissions

Le gestionnaire d'investissement Franklin Resources BEN.N , plus connu sous le nom de Franklin Templeton, a fait état d'un bond de son bénéfice au premier trimestre vendredi, la reprise des marchés boursiers ayant dopé les frais de gestion des investissements.

Les actions de la société ont augmenté de 1,8 % dans les échanges de prémarché.

Les marchés ont atteint une série de records, l'optimisme alimenté par l'intelligence artificielle et la baisse des taux d'intérêt l'emportant sur les préoccupations géopolitiques et macroéconomiques.

Les gestionnaires d'investissement tels que Franklin Templeton bénéficient des niveaux élevés des marchés, car leurs frais sont liés à la valeur des actifs sous gestion.

En début de semaine, son homologue Invesco IVZ.N a également fait état d'un bénéfice trimestriel en hausse grâce à l'augmentation des frais de gestion des investissements.

Franklin Templeton a terminé le trimestre avec 1,68 trillion de dollars d'actifs sous gestion, en hausse de 7 % par rapport à l'année précédente.

Le total des frais de gestion des investissements de la société, qui est le plus grand contributeur à son revenu d'exploitation total, a augmenté de 3 % pour atteindre 1,85 milliard de dollars au cours du trimestre.

Le bénéfice trimestriel de Franklin s'est élevé à 255,5 millions de dollars, soit 46 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 163,6 millions de dollars, soit 29 cents par action, un an plus tôt.

La société a enregistré des entrées nettes totales de 26,8 milliards de dollars au cours du trimestre, contre des sorties de 50 milliards de dollars il y a un an.