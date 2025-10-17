Les bénéfices de Fifth Third augmentent grâce aux revenus de commissions, mais la faillite de Tricolor entraîne une perte de 178 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Labanque régionale américaine Fifth Third Bancorp FITB.O a annoncé vendredi un bond de 14% de son bénéfice au troisième trimestre grâce à de solides revenus de commissions, mais a enregistré une perte de 178 millions de dollars liée à la faillite du concessionnaire automobile Tricolor.

La croissance généralisée des activités de commissions de Fifth Third a porté les revenus hors intérêts à 781 millions de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente.

Les revenus de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs ont augmenté de 11%, tandis que les revenus des services bancaires hypothécaires ont fait un bond de 16%.

Les actions de la banque ont augmenté de 2,8 % dans les échanges avant bourse. L'actionavait chuté de 4,5 % cette année à la dernière clôture.

PERTE DE TRICOLORE Alors que l'économie américaine dans son ensemble est restée solide , les craintes concernant la qualité du crédit de certaines banques régionales, dont Zions Bancorporation ZION.O et Western Alliance WAL.N , ont provoqué une chute des actions des banques américaines jeudi.

Fifth Third a révélé le mois dernier qu'elle avait accordé un prêt de 200 millions de dollars au concessionnaire automobile Tricolor, qui a déposé une demande de faillite le mois dernier et a entrepris de liquider ses activités.

Les charges nettes, c'est-à-dire les créances dont le recouvrement est improbable, se sont élevées à 339 millions de dollars au cours du trimestre, y compris une perte de 178 millions de dollars liée à la dépréciation du prêt accordé à Tricolor.

CROISSANCE DES REVENUS D'INTÉRÊTS

Le revenu net d'intérêt - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts - a augmenté de 7 % pour atteindre 1,53 milliard de dollars au cours du trimestre, grâce à la baisse du coût des dépôts et à la réévaluation des actifs à taux fixe.

Au début du mois, Fifth Third a conclu un accord de 10,9 milliards de dollars en actions pour acheter le banque régional Comerica CMA.N , la plus grande transaction bancaire américaine de l'année qui créera le neuvième banque le plus important du pays.

Le bénéfice de Fifth Third a grimpé à 608 millions de dollars, soit 91 cents par action, au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, contre 532 millions de dollars, soit 78 cents par action, un an plus tôt.