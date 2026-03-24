Les bénéfices de Fevertree Drinks chutent de 16 % en raison de l'impact du partenariat avec Molson Coors et du différend sur la taxe britannique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Fevertree Drinks FEVR.L a affiché mardi une baisse de 16 % de son bénéfice annuel, reflétant l'impact d'une taxe d'emballage contestée de 2,8 millions de livres sterling et d'une pression sur les marges due aux premières étapes de son partenariat avec Molson Coors TAP.N (3.76 millions) aux États-Unis.

La société a déclaré qu'elle avait lancé un recours juridique formel contre l'Agence britannique de l'environnement au sujet de la taxe sur la responsabilité élargie des producteurs, qui, selon Fevertree, ne devrait pas s'appliquer à certains formats de verre vendus dans les bars et les restaurants.

Fevertree, qui fabrique en Grande-Bretagne la plupart des produits qu'elle vend aux États-Unis, a signé l'année dernière un accord de distribution et de fabrication avec Molson Coors afin d'aider à localiser la production dans un contexte de hausse des droits de douane et de stimuler ses ventes aux États-Unis.

La société a déclaré un bénéfice de base ajusté de 42,4 millions de livres, en baisse par rapport aux 50,7 millions de livres de l'année dernière. Les attentes des analystes étaient en moyenne de 44,4 millions de livres, selon un sondage réalisé par la société.

(1 $ = 0,7449 livres)