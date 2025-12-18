Les bénéfices de FedEx en hausse avant la publication du rapport après la cloche

18 décembre - ** Les actions de FedEx FDX.N ont augmenté de 0,6 % à 283,80 $ dans les échanges de la mi-journée jeudi, le géant du transport de colis devant présenter ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal après la clôture du marché

** Pour la fin du trimestre de novembre, les analystes s'attendent à ce que FDX affiche un BPA ajusté de 4,11 $, en hausse par rapport aux 4,05 $ de l'année précédente, et à ce que le chiffre d'affaires augmente d'environ 4 % en glissement annuel pour atteindre 22,79 milliards de dollars, selon les données de LSEG ** Les résultats de l'entreprise basée à Memphis, Tennessee, ont surpris Wall Street au cours du dernier trimestre, les fortes livraisons nationales et la réduction des coûts ayant compensé la baisse des volumes internationaux due aux tarifs douaniers

** Deutsche Bank a relevé cette semaine son estimation de prix à 322 $, contre 276 $, en affirmant que l'augmentation des bénéfices de FDX grâce à l'intégration du réseau, à la réorganisation de l'Europe et à une tarification ferme pourrait entraîner une hausse plus importante si les progrès se maintiennent

** Environ un tiers des 30 sociétés de courtage couvrant FDX ont augmenté leurs prévisions respectives sur le titre en décembre, selon LSEG

** La répartition des recommandations est la suivante: 19 " achat fort " ou " achat ", 9 " maintien " et 2 " vente "; le PT médian de 285 $ est en hausse par rapport à 274,50 $ il y a un mois

** En incluant le mouvement de jeudi, les actions FDX ont augmenté de ~1% depuis le début de l'année, ce qui est bien inférieur à la progression de ~17% du S&P 500 Industrials

** L'action FDX s'est récemment échangée à environ 14,4 fois les bénéfices à venir, ce qui correspond à la valeur de son rival UPS UPS.N , selon les données de LSEG Datastream