Les bénéfices de Citizens Financial augmentent grâce à la hausse des commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citizens Financial Group CFG.N a annoncé mercredi une hausse de 31,7 % de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la reprise des activités sur les marchés financiers qui a stimulé les commissions de souscription.

Les baisses de taux de la Réserve fédérale et l'apaisement des inquiétudes concernant l'impact des tarifs douaniers ont stimulé l'activité commerciale, encourageant les entreprises à poursuivre leurs plans de refinancement et d'expansion, ce qui a stimulé la demande en matière de souscription et de syndication de prêts.

La banque basée à Providence, Rhode Island, a affiché un revenu total hors intérêts de 620 millions de dollars au cours du trimestre rapporté, en hausse de 8 % par rapport à l'année précédente.

Ses commissions sur les marchés financiers ont bondi de 16 % pour atteindre 140 millions de dollars, grâce à l'augmentation des commissions de souscription de titres de créance et d'actions et de syndication de prêts.

Cependant, la fermeture du gouvernement américain a pesé sur l'activité des marchés des capitaux au cours du trimestre, retardant les approbations réglementaires et ralentissant les délais des transactions, car les agences clés ont fonctionné à capacité réduite, ce qui a incité les entreprises à différer les transactions.

Les frais de gestion de patrimoine de Citizens ont augmenté de 31 % au cours de la période d'octobre à décembre, stimulés par la croissance des actifs sous gestion, principalement due à des entrées nettes.

Les provisions pour pertes de crédit de la banque ont diminué de 15,4 % pour atteindre 137 millions de dollars au cours du trimestre.

La marge nette d'intérêt de la banque, qui mesure la rentabilité des opérations de prêt, est passée de 2,87 % à 3,07 %.

Le revenu net d'intérêts de Citizens - la différence entre ce que les banques paient aux clients sur les dépôts et ce qu'elles gagnent en intérêts sur les prêts - a augmenté de 9 % à 1,54 milliard de dollars par rapport à l'année précédente.

Elle a déclaré un bénéfice net de 528 millions de dollars, soit 1,13 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 401 millions de dollars, soit 83 cents, un an plus tôt.

Les actions de Citizens Financial ont augmenté de 1 % avant la mise sur le marché après la publication des résultats. Elles ont gagné 33,5 % en 2025, surperformant l'indice bancaire KBW

.BKX .