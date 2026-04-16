Les bénéfices de Citizens Financial au premier trimestre bondissent grâce aux revenus d'intérêts et à la hausse des commissions

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Citizens Financial Group CFG.N a annoncé jeudi un bond de près de 39% de son bénéfice au premier trimestre, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et à la croissance des commissions provenant de l'activité de marchés de capitaux de la banque.

Dans l'ensemble du secteur, les prêteurs constatent une augmentation des revenus d'intérêts, car la demande de prêts de la part des entreprises et des consommateurs se redresse et la concurrence pour les dépôts s'atténue, ce qui réduit le coût de la détention des dépôts des clients.

Le revenu net d'intérêt, une mesure clé de la rentabilité qui reflète la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle paie sur les dépôts, a augmenté de 12 % pour atteindre 1,56 milliard de dollars au premier trimestre.

Ses marges d'intérêt nettes ont augmenté de 24 points de base pour atteindre 3,14 % au cours des trois mois se terminant le 31 mars. La moyenne des prêts et des crédits-bails a augmenté pour atteindre 143,4 milliards de dollars, contre 139,7 milliards de dollars il y a un an.

Les actions de la banque ont grimpé de près de 1 % dans les échanges avant bourse après la publication des résultats.

Son bénéfice a également été dopé par une hausse des commissions liées aux conseils aux clients en matière de transactions et de gestion de patrimoine, les revenus autres que les intérêts ayant augmenté de 11 % au cours du trimestre.

Ces dernières années, les petites banques ont fait des percées dans la banque d'investissement et la gestion de patrimoine, des activités longtemps dominées par les poids lourds de Wall Street.

Les commissions des marchés de capitaux de Citizens ont bondi de 34 %, tandis que les commissions de gestion de patrimoine ont fait un bond de 23 % par rapport à l'année précédente.

La banque basée à Providence (Rhode Island) a déclaré un bénéfice net trimestriel de 517 millions de dollars, soit 1,13 dollar par action, contre 373 millions de dollars, soit 77 cents, un an plus tôt.

Les résultats reflètent les tendances des grands rivaux de Wall Street tels que JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America

BAC.N , qui ont également battu les estimations de bénéfices trimestriels cette semaine.

Séparément, Citizens a révélé que le financement de crédit privé représentait environ 4,1 milliards de dollars de son portefeuille de crédit commercial de 74,6 milliards de dollars.

Ces informations interviennent alors que le crédit privé fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des investisseurs, en raison des inquiétudes croissantes concernant le stress dans certaines parties du marché, qui s'est développé à une vitesse fulgurante ces dernières années.