Les bénéfices de Citi dépassent les prévisions grâce à la hausse des revenus issus des activités de banque d'investissement, des services et de la gestion de patrimoine

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* Bénéfice du troisième trimestre en hausse de 40 % par rapport à l'année dernière, mais en baisse de 10 % par rapport au deuxième trimestre

* Chiffre d'affaires des activités de négoce en hausse de 6 % par rapport à l'année dernière, tiré par les actions

* Rendement des fonds propres tangibles de 11,5 % au troisième trimestre; 12,6 % pour l'année

(Ajout de citations du directeur financier)

par Tatiana Bautzer et Prakhar Srivastava

Citigroup C.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la hausse des revenus de la banque d'investissement et des transactions avec des multinationales, ainsi qu'à l'augmentation des bénéfices issus de la gestion de patrimoine.

Les bénéfices liés aux activités de trading n’ont progressé que de 2 % par rapport à l’année dernière, mais ont chuté de 27 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison d’une baisse des revenus issus du trading d’actions.

Les banques de Wall Street évoluent dans un contexte de marché volatil, le conflit en Iran ayant fait grimper les cours du pétrole, alimentant l’inflation et poussant la Réserve fédérale américaine à relever ses taux d’intérêt, tandis que les marchés obligataires mondiaux ont connu une chute spectaculaire.

« Il ne fait aucun doute que les taux d’intérêt élevés et la menace de nouvelles hausses de la Fed pèsent sur les activités de trading et de banque d’investissement, avec un impact négatif mesurable », a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

« Cependant, la capacité de Citi à générer une croissance positive à partir de plusieurs divisions constitue aujourd’hui la force de son bilan: la croissance des services, de la gestion de patrimoine et un solide produit net d’intérêt compenseront la faiblesse à court terme des activités de transactions afin de soutenir un rendement des capitaux propres (ROTCE) constant, égal ou supérieur à l’objectif de 11 % à l’horizon 2027. »

L'action de la banque a reculé de 0,4 % en début de séance après la publication des résultats. L'action Citi a progressé de 13 % cette année, surperformant l'indice bancaire global .BKX .

Le chiffre d’affaires de la banque d’investissement de Citi a augmenté de 9 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 1,35 milliard de dollars, mais a reculé de 13 % par rapport au trimestre précédent en raison du ralentissement des activités de placement de titres de capital et de dette. Le directeur financier de Citi, Gonzalo Luchetti, a déclaré que la banque avait gagné des parts de marché au cours de l’année écoulée, mais qu’elle avait également subi le ralentissement du secteur au troisième trimestre après le volume record de transactions enregistré au premier semestre.

« Je pense que, dans l’ensemble du secteur, on observe un léger recul par rapport à cela en termes de taux de croissance au troisième trimestre », a déclaré M. Luchetti aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

Citigroup a affiché un rendement des fonds propres tangibles (ROTCE) de 11,5 % au troisième trimestre et un rendement de 12,6 % depuis le début de l’année, dépassant ainsi son objectif de 11 %.

« Nous prévoyons de dépasser l’objectif de rendement fixé pour cette année, tout en anticipant nos investissements en vue d’atteindre notre objectif à court terme de 11 à 13 % — les prochaines étapes sur la voie menant à des rendements durables de 14 à 15 % », a déclaré la directrice générale Jane Fraser dans un communiqué.

Mardi, le concurrent JPMorgan Chase JPM.N a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, tandis que Wells Fargo WFC.N a vu son bénéfice progresser, grâce à la croissance de son portefeuille de prêts et à la hausse des revenus d’intérêts.

Citi a annoncé un bénéfice de 2,85 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,66 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La banque a indiqué avoir redistribué 4,1 milliards de dollars à ses actionnaires au troisième trimestre, sous forme de rachats d’actions et de dividendes, portant le montant cumulé des rachats d’actions à 13,3 milliards de dollars cette année.

Les valeurs bancaires ont été sous pression ces dernières semaines, la forte hausse des rendements obligataires ayant fait craindre que la hausse des coûts d’emprunt et de financement ne pèse sur la croissance des prêts et les opérations de financement.

RALENTISSEMENT DES REVENUS DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET DU TRADING PAR RAPPORT AU DEUXIÈME TRIMESTRE

Le chiffre d’affaires mondial de la banque d’investissement a dépassé les 90 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année et Citi s’est classée cinquième parmi les banques mondiales en termes de commissions sur cette période, selon Dealogic.

Le chiffre d’affaires bancaire de Citi, qui inclut les prêts aux entreprises, a progressé de 6 %, à 1,74 milliard de dollars. Toutefois, les émissions d’actions et de titres de dette ont ralenti en fin de trimestre.

Les rendements des obligations d’État américaines ont atteint en septembre leur plus haut niveau depuis plusieurs décennies, ce qui a affecté les marchés des capitaux. Des entreprises telles qu’Oura Ring, Holtec Nuclear et SB Energy ont reporté leurs introductions en bourse prévues.

Le chiffre d’affaires de Citigroup lié à la souscription d’actions a reculé de 19 % par rapport au deuxième trimestre, tout en restant supérieur de 77 % à celui de l’année précédente.

Les marchés ont été volatils au troisième trimestre et les revenus de transactions ont augmenté de 6 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 6,11 milliards de dollars. Les revenus liés au trading d’actions ont progressé de 14 %, tandis que ceux liés au trading de titres à revenu fixe ont augmenté de 4 %.

La banque a toutefois enregistré une baisse de 13 % de ses revenus de transactions par rapport au deuxième trimestre. « Ces revenus de transactions ont reculé ce trimestre, les revenus liés aux titres à revenu fixe et aux matières premières ayant baissé (ce qui a également eu un impact sur tous les rapports bancaires publiés ce matin) », a déclaré M. Mulberry.

Parmi les cinq secteurs d’activité de Citi, celui des services a enregistré la plus forte croissance au troisième trimestre, avec une hausse de 15 % de son chiffre d’affaires et de 27 % de son bénéfice. La gestion de patrimoine a également vu son chiffre d’affaires progresser de 15 % et les actifs sous gestion augmenter du même pourcentage.

BAISSE DES BÉNÉFICES LIÉS AUX CARTES DE CRÉDIT

Les bénéfices de Citi issus des cartes de crédit ont reculé de 8 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente. Les clients ont dépensé 13 % de plus et ont contracté 9 % de prêts supplémentaires, l’économie américaine ayant continué de croître à un rythme soutenu, soutenue par la résilience des dépenses de consommation et des investissements des entreprises.

Mais les bénéfices de Citi liés aux cartes ont baissé en raison de la hausse des coûts liés aux programmes de fidélité et des paiements versés aux partenaires, ainsi que des provisions pour créances douteuses.

Les provisions pour pertes dans son segment des cartes de crédit grand public aux États-Unis se sont élevées à 1,9 milliard de dollars au cours du trimestre, soit 4 % de plus qu’il y a un an, les emprunteurs étant confrontés à une croissance salariale modérée, à l’inflation et à des taux d’intérêt plus élevés. M. Luchetti a déclaré que ces augmentations de provisions étaient délibérées. « Nous pensons que cela reflète une attitude prudente et nous aide à faire face à toute une série de scénarios macroéconomiques potentiels dans un environnement dynamique », a-t-il ajouté.

La banque new-yorkaise arrive au terme d’une restructuration de plusieurs années au cours de laquelle elle a cédé ses activités internationales, simplifié son organisation et s’est attachée à remédier aux lacunes en matière de conformité, de contrôles et de données.

Citi cherche à résoudre rapidement ses efforts visant à répondre aux exigences réglementaires qui pèsent depuis longtemps sur la banque, afin de se recentrer pleinement sur la croissance.

La dernière cession à finaliser concerne sa filiale mexicaine Banamex. Citi détient désormais 51 % de Banamex et prévoit de la retirer de son bilan et de l’introduire en bourse l’année prochaine.

Le bénéfice a atteint 5,25 milliards de dollars, soit 2,85 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, a indiqué la troisième banque américaine. Ce chiffre est à comparer aux 3,8 milliards de dollars, soit 1,86 dollar par action, enregistrés un an plus tôt. Le résultat net de la banque a toutefois reculé de 10 % au troisième trimestre par rapport au deuxième.