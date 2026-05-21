Les bénéfices de Cirsa, la société de jeux d'argent de Blackstone, progressent, mais la fiscalité péruvienne pèse sur les paris en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture: ajout des chiffres relatifs à la baisse des paris en ligne au paragraphe 1, des informations sur les actions au paragraphe 2, du contexte des marchés de prédiction aux paragraphes 7 et 8, ainsi que d'un graphique illustrant l'évolution du cours de l'action depuis son introduction en bourse.) par Javi West Larrañaga

La société de jeux d'argent espagnole soutenue par Blackstone Cirsa CIRSA.MC a annoncé jeudi que son bénéfice de base au premier trimestre avait augmenté d'environ 8 %, bien que la hausse des taxes sur les jeux au Pérou ait fait chuter de 12 % les bénéfices de son activité de paris en ligne.

L'action de la société, qui exploite des casinos, des plateformes de jeux d'argent et des machines à sous en Espagne, en Amérique latine, en Italie, au Maroc et au Portugal, a chuté de 2,9 % en début de séance.

Cirsa a annoncé un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 193,9 millions d'euros (225,3 millions de dollars) pour le trimestre, contre 178,8 millions d'euros à la même période l'année dernière. Hormis les paris en ligne, les bénéfices ont progressé dans l'ensemble de ses divisions.

La société a réitéré ses perspectives pour 2026 et a déclaré être en bonne voie pour atteindre la fourchette haute de son objectif de bénéfice de base, compris entre 800 et 820 millions d'euros. Cirsa a été introduite en bourse en juillet 2025 par le géant du capital-investissement Blackstone BX.N mais elle n'a pas réussi à prendre son essor, perdant environ 11 % de sa valeur depuis lors. Blackstone a conservé une participation de 78 % dans Cirsa après l'introduction en bourse.

Malgré les craintes que les plateformes de paris traditionnelles ne soient confrontées à une concurrence croissante de la part des marchés de prédiction tels que Polymarket et Kalshi, Cirsa a déclaré en février que ses activités n'étaient pas affectées, ajoutant qu'elle ne s'attendait pas non plus à un impact à l'avenir, compte tenu des cadres réglementaires actuels. De plus en plus de clients utilisent les marchés de prédiction pour parier sur l'issue d'événements tels que la date d'un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran ou la question de savoir si le prochain album de Rihanna sortira avant le très attendu jeu vidéo “Grand Theft Auto VI”.

(1 $ = 0,8605 euros)