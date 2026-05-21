Cambodge: un festival pour invoquer la pluie et la paix avec la Thaïlande

Un homme participe au festival Pring Ka-Ek, le 21 mai 2026 près de Phonm Penh, au Cambodge ( AFP / TANG CHHIN Sothy )

Vêtus de jupes végétales, le visage bariolé de couleurs vives, des centaines de Cambodgiens ont participé jeudi au festival Pring Ka-Ek, priant un esprit ancestral pour la pluie, de bonnes récoltes et la paix avec la Thaïlande voisine.

Le village de Phum Boeung, près de la capitale, Phnom Penh, a vibré au son de la musique traditionnelle alors que hommes et enfants teintaient de noir leurs torses transpirants.

Au sanctuaire, après avoir allumé des bâtons d'encens et déposé leurs offrandes -fruits, plats, boissons gazeuses-, les villageois ont fait cette année une place à la géopolitique dans leurs prières.

"J'ai demandé à (l'esprit) Lok Ta de veiller à ce que notre Cambodge n'entre pas en guerre avec la Thaïlande voisine", a dit à l'AFP Ath Srey Oun, une jeune femme de 22 ans.

Les deux royaumes d'Asie du Sud-Est s'opposent depuis des décennies sur la démarcation de leur frontière de 800 kilomètres, héritage de l'époque coloniale française.

Des enfants se teignent le corps en noir pour célébrer le festival Pring Ka-Ek, le 21 mai 2026 au Cambodge ( AFP / TANG CHHIN Sothy )

Les tensions ont dégénéré à deux reprises en conflit armé l'an dernier, faisant des dizaines de morts de part et d'autre et poussant des centaines de milliers de personnes à fuir les combats.

"Les guerres n'apportent jamais rien de bon, seulement destruction et séparations", a témoigné Sean Theam, organisateur du festival, célébré depuis des siècles pour invoquer la pluie.

La majorité des Cambodgiens vivent dans des zones rurales, où les agriculteurs dépendent des précipitations pour irriguer les rizières et les autres cultures.