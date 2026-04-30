 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les bénéfices de Caterpillar au premier trimestre progressent grâce à la bonne tenue des ventes dans les secteurs de la construction et des équipements électriques
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Caterpillar CAT.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses équipements de production d'électricité et de construction.

La société, considérée comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a annoncé un bénéfice ajusté par action de 5,54 dollars pour la période de janvier à mars, contre 4,25 dollars un an plus tôt.

Valeurs associées

CATERPILLAR
889,450 USD NYSE +8,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank