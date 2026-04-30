Les bénéfices de Caterpillar au premier trimestre progressent grâce à la bonne tenue des ventes dans les secteurs de la construction et des équipements électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Caterpillar CAT.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses équipements de production d'électricité et de construction.
La société, considérée comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a annoncé un bénéfice ajusté par action de 5,54 dollars pour la période de janvier à mars, contre 4,25 dollars un an plus tôt.
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