Les bénéfices de CarMax chutent en raison des stocks excédentaires et de la baisse des prix qui réduisent les marges ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout du commentaire de la directrice générale au paragraphe 3 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 6) par Apratim Sarkar et Anshuman Tripathy

CarMax KMX.N a fait état d'une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, l'accumulation de stocks excédentaires, les coûts de dépréciation et la chute des prix des véhicules d'occasion ayant pesé sur ses marges, ce qui a fait chuter ses actions de 24 % dans les échanges du matin.

Le distributeur de véhicules d'occasion, dont les actions ont atteint leur plus bas niveau depuis cinq ans, a déclaré que ses résultats avaient été affectés par une baisse de la demande en début d'année et par une forte augmentation de la dépréciation des véhicules qui a nui au pouvoir de fixation des prix.

La directrice générale Bill Nash a déclaré que la société avait augmenté ses stocks à la suite de ventes plus importantes en mars et avril, dans un contexte de spéculation tarifaire, mais qu'elle avait constaté une dépréciation d'environ 1 000 dollars par véhicule entre la mi-mai et le mois de juin, ce qui a pesé sur les marges et les ventes.

Pour compenser cet impact, CarMax a déclaré avoir réduit les marges des détaillants pour stimuler la demande et avoir délibérément ralenti les achats pour mieux aligner les stocks sur les ventes.

CarMax a vendu 199 729 unités de véhicules d'occasion entre juin et août, soit une baisse de 5,4 % par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes de véhicules en gros ont également chuté de 2,2 % d'une année sur l'autre.

"Le discours est devenu prudent, et nous pensons que CarMax perd maintenant des parts à un rythme accéléré par rapport à son concurrent le plus proche", a déclaré Scott Devitt, analyste chez Wedbush. La maison de courtage a abaissé sa note sur l'action de la société de "surperformance" à "neutre".

Son homologue AutoNation AN.N a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats de juillet que les constructeurs automobiles sont susceptibles de maintenir des prix compétitifs sur les modèles phares, tout en ajustant progressivement les prix sur l'ensemble de leur gamme.

CarMax a déclaré un bénéfice net de 95,4 millions de dollars, soit 64 cents par action, pour le trimestre clos le 31 août, contre 133 millions de dollars, soit 85 cents par action, pour la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 6 % pour atteindre 6,59 milliards de dollars, contre 7,02 milliards de dollars estimés par Wall Street, selon les données compilées par LSEG.