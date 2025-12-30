Espagne: l'inflation recule légèrement à 2,9 % sur un an en décembre

L'inflation en Espagne a légèrement reculé en décembre pour atteindre 2,9% sur un an, selon une estimation provisoire publiée mardi par l’Institut national des statistiques (INE).

( AFP / THOMAS COEX )

Il s'agit du deuxième mois consécutif de recul: le taux de novembre s'établissait à 3% après avoir atteint en octobre son niveau le plus haut depuis juin 2024 (3,1%).

Cette évolution s'explique principalement par "la baisse des prix des carburants" et des lubrifiants pour véhicules personnels, par rapport à la hausse de décembre 2024, a précisé l'INE.

Les prix des loisirs et de la culture ont également contribué à cette modération : ils ont augmenté, mais moins fortement qu'en décembre de l'année dernière.

L'inflation sous-jacente - qui exclut les prix des produits alimentaires et énergétiques et est corrigée des variations saisonnières - atteint 2,6%.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet des comparaisons entre les pays de la zone euro, s'est pour sa part établi à 3%.

En Espagne, l'inflation avait dépassé les 10% à l'été 2022 dans la foulée du déclenchement de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, dont les conséquences avaient entraîné une flambée des prix de l'énergie.

La Banque d'Espagne prévoit une inflation de 2,7% sur l'ensemble de l'année 2025, un niveau supérieur à l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE).

Malgré une inflation qui pèse sur le budget des particuliers - préoccupés notamment par la hausse des prix de l’immobilier - le contexte économique général demeure positif en Espagne, où le gouvernement anticipe une croissance de 2,9 % en 2025.