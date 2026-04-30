Les bénéfices de Broadridge progressent grâce à la bonne santé de son activité de communication avec les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Broadridge Financial BR.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la société de technologie financière ayant bénéficié des excellents résultats de son activité de communication avec les investisseurs.

La société revoit à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2026, tablant désormais sur une croissance des revenus récurrents à taux de change constant égale ou supérieure à 7%, et porte ses prévisions de croissance du bénéfice par action ajusté à 10%-12%, a déclaré le directeur général Tim Gokey dans un communiqué.

Voici les détails du rapport sur les résultats:

* Le segment des solutions de communicationavec les investisseurs de Broadridge , sa plus grande division, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,47 milliard de dollars au troisième trimestre, contre 1,35 milliard de dollars un an plus tôt.

* Le chiffre d'affaires total est passé de 1,81 milliard de dollars au trimestre correspondant de l'année précédente à 1,95 milliard de dollars.

* Son bénéfice net s'est établi à 276,3 millions de dollars, soit 2,36 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 243,1 millions de dollars, soit 2,05 dollars par action, il y a un an.