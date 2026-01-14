Les bénéfices de BofA dépassent les estimations grâce à des revenus d'intérêts record et à une hausse des opérations de négoce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N a battu les estimations pour le bénéfice du quatrième trimestre, ses traders ayant profité de la volatilité des marchés, tandis qu'elle a enregistré des revenus d'intérêts records, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 2 % lors des échanges avant l'ouverture des marchés.

La banque s'attend à ce que ses revenus nets d'intérêts du premier trimestre (NII) augmentent de 7 %. Elle a également réitéré ses prévisions de croissance du revenu net d'intérêts de 5 à 7 % pour l'exercice 2026.

Le ralentissement de la demande de main-d'œuvre aux États-Unis, l'impasse politique et les inquiétudes concernant une bulle boursière potentielle alimentée par l'IA ont ébranlé les marchés boursiers au quatrième trimestre, incitant les investisseurs à remanier leurs portefeuilles, tandis que la spéculation sur les réductions de taux de la Réserve fédérale a encore stimulé les échanges.

Les revenus des ventes et des transactions de Bank of America ont augmenté de 10 % pour atteindre 4,5 milliards de dollars au cours du trimestre, conformément aux prévisions du directeur général Brian Moynihan le mois dernier.

"Les consommateurs et les entreprises ayant fait preuve de résilience, et l'environnement réglementaire et les politiques fiscales et commerciales étant mieux définis, nous nous attendons à une nouvelle croissance économique au cours de l'année à venir", a déclaré Moynihan dans un communiqué.

"Même si un certain nombre de risques persistent, nous sommes optimistes quant à l'économie américaine en 2026."

Ces résultats viennent couronner une année positive pour la banque. Ses actions ont grimpé de plus de 25 % en 2025, battant l'indice S&P 500 .SPX , mais restant à la traîne de ses rivales JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N .

JPMorgan a publié mardi un bénéfice pour le quatrième trimestre qui a dépassé les estimations de Wall Street, grâce à une meilleure performance de ses traders.

La volatilité des marchés a tendance à profiter aux banques d'investissement, car leurs salles de marché génèrent des revenus plus élevés grâce à l'augmentation de l'activité des clients.

Bank of America a déclaré un bénéfice net de 7,6 milliards de dollars, soit 98 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 6,8 milliards de dollars, soit 83 cents par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 96 cents par action, selon les estimations compilées par LSEG.

LES REVENUS D'INTÉRÊTS EN POINT DE MIRE Les banques américaines ont bénéficié de la réévaluation des actifs à taux fixe et des portefeuilles de titres au fil du temps, au profit d'actifs à rendement plus élevé.

En outre, les baisses de taux de la Réserve fédérale à la fin de 2025 ont aidé les banques à réduire le coût des dépôts, ce qui a permis à des prêteurs tels que Bank of America d'augmenter leurs bénéfices. La baisse des taux d'intérêt peut également stimuler l'emprunt, les consommateurs souhaitant contracter davantage de prêts à des prix attractifs.

Le montant moyen des prêts et des crédits-bails de la banque a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,17 trillion de dollars, avec une croissance observée dans tous les segments de l'activité.

Les revenus nets d'intérêts de Bank of America - la différence entre ce qu'elle gagne sur les prêts et ce qu'elle paie sur les dépôts - ont augmenté de 9,7 % à 15,75 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.