Les bénéfices de BMW chutent d'un quart en ce début d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice avant impôts de BMW

BMWG.DE a chuté de 25 % au premier trimestre de l'année et sa marge opérationnelle principale s'est réduite, mais le constructeur automobile allemand haut de gamme a tout de même dépassé les prévisions, alors qu'il doit faire face à des coûts liés aux droits de douane et à un marché difficile en Chine.

BMW a annoncé mercredi que son bénéfice avant impôts s'élevait à 2,3 milliards d'euros (2,70 milliards de dollars) au premier trimestre, contre une prévision des analystes de 2,2 milliards d'euros selon un consensus fourni par l'entreprise. Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 8,1 % à 31,0 milliards d'euros.

La Marge d’exploitation de l'activité automobile principale du constructeur s'est établie à 5,0 % au cours des trois premiers mois de l'année, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 4,7 %.

(1 $ = 0,8522 euro)