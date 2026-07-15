Les bénéfices de BlackRock bondissent alors que des marchés porteurs ont stimulé ses actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BlackRock BLK.N a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, la reprise boursière ayant fait grimper la valeur des actifs de ses clients.

Le bénéfice du plus grand gestionnaire d'actifs au monde s'est élevé à 1,91 milliard de dollars, soit 12,19 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 1,59 milliard de dollars, soit 10,19 dollars par action, un an plus tôt.