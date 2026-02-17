Les bénéfices de BHP dépassent les prévisions, le cuivre surpassant les bénéfices du minerai de fer grâce à la demande induite par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du premier semestre augmente de 22 % et dépasse les estimations

Pour la première fois, le cuivre représente 51 % du bénéfice d'exploitation

Acompte sur dividendes de 73 cents supérieur au consensus du marché

Annonce d'un accord de flux d'argent avec Wheaton Precious

Les négociations avec la Chine sur l'approvisionnement en minerai de fer se poursuivent, selon le directeur général

Les actions bondissent de 7 % pour atteindre un niveau record

(Ajout de la citation du directeur général dans les paragraphes 11-12, ajout de détails dans les paragraphes 1, 9-10 et 14) par Melanie Burton et Sameer Manekar

Le Groupe BHP BHP.AX a annoncé un bénéfice semestriel sous-jacent plus élevé que prévu, grâce au cuivre qui, pour la première fois, a dépassé le minerai de fer dans les bénéfices du premier exploitant minier mondial, les prix du métal rouge ayant bondi en raison de la demande alimentée par l'intelligence artificielle.

Les actions de BHP ont bondi de 7 % pour atteindre un niveau record, les investisseurs se félicitant d'un dividende bien plus élevé que prévu et de la perspective de versements importants, malgré la chute des prix du minerai de fer.

Ces bons résultats interviennent alors que la demande de cuivre monte en flèche en raison de la croissance rapide de la consommation d'énergie des centres de données d'intelligence artificielle et du passage à des énergies plus propres, ce qui stimule la concurrence entre les grandes sociétés minières pour les actifs de cuivre de haute qualité.

BHP, premier producteur mondial de cuivre, a mis en avant ses propres options de croissance du cuivre et a minimisé le besoin d'acquisitions, après avoir abandonné l'année dernière une approche d'achat d'Anglo American AAL.L .

Le bénéfice attribuable sous-jacent du premier semestre a augmenté de 22 % pour atteindre 6,20 milliards de dollars, dépassant le consensus de Visible Alpha qui était de 6,03 milliards de dollars. BHP a déclaré un acompte sur dividendes de 73 cents par action, supérieur aux estimations du marché de 63 cents, ce qui représente un ratio de distribution de 60 %.

"C'est un bon résultat", a déclaré Andy Forster, gestionnaire de portefeuille chez Argo Investments, un actionnaire de BHP. "Ils ont dépassé les attentes de tout le monde du point de vue des dividendes."

Le cuivre, y compris les sous-produits tels que l'or, a contribué à hauteur de 7,95 milliards de dollars au bénéfice d'exploitation de BHP au cours des six mois se terminant le 31 décembre, soit plus que les 7,50 milliards de dollars du minerai de fer et 51 % du bénéfice d'exploitation sous-jacent total du groupe, qui s'élève à 15,46 milliards de dollars.

Ce résultat s'explique en grande partie par un bond de 32 % des prix réalisés pour le cuivre, ainsi que par la montée en flèche des prix des métaux précieux. Une production record de minerai de fer au premier semestre et des prix plus élevés ont également stimulé les bénéfices de l'entreprise minière.

L'accent mis sur le cuivre intervient dans un contexte où l'on s'attend à une baisse des prix du minerai de fer en raison de l'augmentation de l'offre au cours des prochaines années, alors que l'inflation fait également grimper les coûts de production. Les prix du minerai de fer ont atteint leur niveau le plus bas en sept mois cette semaine.

Les coûts unitaires du minerai de fer ont augmenté de 7 % pour atteindre 19,41 dollars par tonne métrique au cours du semestre.

PAS DE BESOIN IMPÉRIEUX DE RACHATS

Le président-directeur général de BHP, Mike Henry, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'étant donné ses options de croissance organique, l'entreprise ne se sentait pas obligée de procéder à des fusions et à des acquisitions pour accroître sa production de cuivre.

"Pour les quelques opportunités discrètes qui pourraient se présenter et qui correspondent aux critères très stricts que nous avons, nous avons les moyens de les poursuivre, mais nous n'en ressentons pas le besoin impérieux", a-t-il déclaré.

Rio Tinto RIO.AX , le plus grand producteur mondial de minerai de fer, était en pourparlers pour acheter Glencore

GLEN.L , une transaction qui aurait eu des implications majeures pour le secteur mondial du cuivre , mais il s'est retiré au début du mois en invoquant un désaccord sur l'évaluation.

BHP s'efforce d'augmenter sa production de cuivre vers la fin de la décennie. En janvier, elle a revu à la hausse ses prévisions de production de cuivre pour cette année, les situant entre 1,9 million et 2 millions de tonnes , citant les solides performances opérationnelles de ses actifs dans le secteur du cuivre.

Mardi, elle a annoncé un plan d'investissement pluriannuel de 18 milliards de dollars pour développer des projets d'exploitation minière de cuivre, d'or et d'argent dans le nord de l'Argentine, dans le cadre de sa coentreprise Vicuna Corp avec la société canadienne Lundin Mining LUN.TO . L'entreprise a déclaré que l'unité avait le potentiel de produire plus de 500 000 tonnes de cuivre par an lorsque la production atteindra son maximum au cours de la prochaine décennie.

Henry a déclaré que les " négociations difficiles " avec la Chine sur l'approvisionnement en minerai de fer se poursuivaient, l'acheteur public, CMRG, essayant d'obtenir de meilleures conditions pour les sidérurgistes chinois. Il s'est dit convaincu que les problèmes seraient résolus, même si cela prendrait du temps.

Dans son rapport trimestriel de janvier, BHP a indiqué qu'elle avait constaté un impact sur les prix de l'interdiction par la CMRG de son produit Jimblebar fines, mais n'a pas donné plus de détails dans son rapport sur les résultats.

Le mineur a annoncé un accord de flux d'argent avec Wheaton Precious Metals WPM.TO pour un paiement initial de 4,3 milliards de dollars à l'achèvement, pour livrer de l'argent à partir de sa part de la production de la mine Antamina au Pérou.

Ce paiement fait partie d'un objectif de 10 milliards de dollars que BHP vise à obtenir à partir d'actifs existants, ce qui pourrait contribuer à augmenter son dividende pour l'ensemble de l'année, a déclaré Henry.