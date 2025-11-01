Les bénéfices de Berkshire augmentent et les liquidités atteignent un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé samedi une augmentation de 34% de son bénéfice d'exploitation trimestriel, grâce à l'amélioration de la souscription dans ses activités d'assurance, dans son dernier rapport financier avant que Warren Buffett ne quitte son poste de directeur général.

Le conglomérat de Buffett a également indiqué qu'il restait prudent à l'égard des marchés et des valorisations, en terminant le mois de septembre avec un montant record de 381,7 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents et en ne rachetant aucune de ses propres actions.

Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre a atteint 13,49 milliards de dollars, soit environ 9 376 dollars par action de catégorie A, contre 10,09 milliards de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice net, qui comprend les gains et les pertes liés aux investissements en actions ordinaires de Berkshire, y compris Apple AAPL.O , a augmenté de 17 % pour atteindre 30,8 milliards de dollars, soit 21 413 dollars par action de catégorie A, contre 26,25 milliards de dollars un an plus tôt.