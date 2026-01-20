Les bénéfices de 3M augmentent grâce à des marges élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant industriel 3M MMM.N a affiché mardi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'amélioration de ses marges bénéficiaires, alors même que l'inflation pesait sur la demande des consommateurs.

Le bénéfice ajusté de la société s'est élevé à 1,83 $ par action au cours de la période, contre 1,68 $ par action un an plus tôt.