Les bénéfices d'Interactive Brokers augmentent grâce à la hausse des revenus d'intérêts et des activités de transactions

Laplateforme de trading Interactive Brokers IBKR.O a enregistré une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, grâce à une augmentation des emprunts sur marge des clients et à une activité de trading soutenue.

Les sociétés de courtage américaines ont bénéficié des prêts sur marge et des intérêts perçus sur les liquidités inutilisées des clients, qu'elles investissent dans des instruments à court terme.

Les baisses de taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale pourraient rendre les emprunts moins coûteux pour les clients, ce qui, à son tour, pourrait encourager un recours accru aux prêts sur marge et contribuer à soutenir les volumes de transactions. La baisse des coûts de financement peut également favoriser la prise de risque dans les comptes de détail et les comptes professionnels.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 20 % pour atteindre 966 millions de dollars au cours du trimestre, en raison de l'augmentation de la moyenne des prêts sur marge et des soldes créditeurs des clients, sous l'effet de la baisse des taux d'intérêt.

Les prêts sur marge permettent aux investisseurs d'emprunter de l'argent à leur courtier pour acheter des titres, en utilisant leurs investissements existants comme garantie. Les prêts sur marge accordés aux clients ont augmenté de 40 % pour atteindre 90,2 milliards de dollars.

Les revenus de commissions ont augmenté de 22 % pour atteindre 582 millions de dollars, grâce à une hausse de 27 % des volumes de transactions boursières des clients au cours des trois mois se terminant le 31 décembre.

Les comptes clients ont augmenté de 32 % pour atteindre 4,40 millions au quatrième trimestre.

La société a déclaré que ses transactions compensées à revenu quotidien moyen, ou DART - une mesure clé de l'activité de transactions pour les sociétés de courtage de détail - ont augmenté de 30% pour atteindre 4,04 millions.

Les frais d'exécution, de compensation et de distribution ont diminué de 21 % pour atteindre 91 millions de dollars, en raison de la baisse des frais réglementaires et de l'augmentation des rabais de liquidité accordés par certaines bourses en raison de l'augmentation des volumes d'échanges d'actions et d'options.

La société basée à Greenwich, dans le Connecticut, permet aux clients d'acheter et de vendre des actions, des options, des contrats à terme, des cryptocurrencies, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF et des métaux précieux.

Interactive Brokers s'associe à des fournisseurs de services de crypto-monnaies tiers qui s'occupent de l'achat, de la vente et de la conservation des actifs numériques.

La société a déclaré un bénéfice de 1,2 milliard de dollars, soit 63 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 969 millions de dollars, soit 50 cents par action, il y a un an.