Les bénéfices d'Ameriprise Financial augmentent alors que les actifs des clients atteignent le niveau record de 1 700 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire d'actifs et de patrimoine Ameriprise Financial AMP.N a fait état d'une hausse de 10% de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, alors qu'un rallye du marché alimenté par l'intelligence artificielle a fait grimper la valeur de ses actifs générateurs d'honoraires à un niveau record.

Les actions d'Ameriprise ont augmenté de 4 % dans les échanges avant bourse.

Les actions américaines ont progressé au cours du dernier trimestre de l'année dernière grâce à l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle, la détente des taux d'intérêt et la croissance économique soutenue, ce qui a permis aux clients d'investir et d'augmenter les actifs sous gestion.

Les actifs gérés, administrés et conseillés par Ameriprise ont atteint le chiffre record de 1 700 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, soit une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente.

"En tirant parti de notre solide position en capital, nous avons augmenté notre rendement pour les actionnaires au quatrième trimestre à plus de 100 % du bénéfice d'exploitation ajusté", a déclaré Jim Cracchiolo, directeur général d'Ameriprise.

Les actifs sous gestion et les commissions perçues par les gestionnaires dépendent de deux facteurs: les flux d'argent entrant et sortant des fonds et la performance des investissements.

Les frais de gestion et de conseil financier d'Ameriprise ont augmenté de 14 % pour atteindre 3,10 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre, tandis que le revenu net des investissements s'est élevé à 891 millions de dollars.

Le total des actifs des clients de son activité de conseil et de gestion de patrimoine, qui cible principalement les ménages fortunés disposant de 500 000 à 5 millions de dollars d'actifs investissables, a augmenté pour atteindre 1 170 milliards de dollars, contre 1 030 milliards de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation ajusté d'Ameriprise au quatrième trimestre a augmenté pour atteindre 1,04 milliard de dollars, soit 10,83 dollars par action, contre 947 millions de dollars, soit 9,36 dollars par action, un an plus tôt.

Les actions de la société ont chuté de 8 % en 2025, contre un gain de 16,4 % pour l'indice de référence S&P 500 .SPX. .