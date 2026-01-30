Les bénéfices d'American Express au quatrième trimestre devraient augmenter

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le BUZZ publié jeudi sans changement)

30 janvier - **

** La société de paiement devrait annoncer une augmentation de 10% de ses revenus à 18,92 milliards de dollars avec un BPA ajusté de 3,54 $, selon les données de LSEG, contre un BPA ajusté de 3,04 $ il y a un an

** AXP a atteint ou dépassé le BPA au cours de sept des huit derniers trimestres, le dernier manquement remontant au 4ème trimestre 2023

** Sur les 32 analystes qui couvrent AXP, la répartition des recommandations est la suivante: 12 "achat fort" ou "achat", 19 "maintien" et 1 "vente forte"

** L'objectif de prix médian de 380 $ est en hausse par rapport aux 357,50 $ d'il y a un mois

** Avec le mouvement de la session, les actions AXP ont baissé de ~3% depuis le début de l'année contre un gain de près de 2% pour le Dow Industrials .DJI .

** Les options AXP impliquent une variation de 4,0% pour les actions, dans un sens ou dans l'autre d'ici vendredi, selon Trade Alert; l'action a enregistré une variation moyenne de 3,9% le jour des résultats, au cours des huit derniers trimestres