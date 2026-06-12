Les bénéfices annuels d'Oeneo grevés par le contexte sectoriel

Oeneo publie un résultat net part du groupe en baisse de 9,9% à 26,8 MEUR au titre de son exercice 2025-2026 (clos fin mars), ainsi qu'un résultat opérationnel courant (ROC) en recul de 16,9% à 37,8 MEUR, soit une marge opérationnelle courante de 13,7%.

Le chiffre d'affaires 2025-2026 a diminué de 9,7% à 275,5 MEUR (-9,3% à taux de change constant) : la division bouchage affiche une meilleure résistance avec une variation de -5,3%, tandis que la division élevage, plus exposée aux reports d'investissements des clients, a reculé de 20,2% à taux de change constant (-21,6% en données publiées).

Oeneo explique avoir "évolué tout au long de l'exercice dans un environnement difficile et inédit pour la filière des vins et spiritueux, lié tant à la faiblesse historique de la production pour la 3e année consécutive qu'à la baisse de la consommation mondiale, notamment due au contexte inflationniste".

"La génération de free cash-flow est également largement positive, permettant de consolider une situation financière toujours très saine avec un endettement net faible (17,9% des capitaux propres), tout en poursuivant les investissements productifs et environnementaux", souligne-t-il néanmoins.

Le conseil d'administration proposera à la prochaine AG un dividende ordinaire inchangé de 0,35 EUR au titre de 2025-2026. Pour 2026-2027, dans une conjoncture sans évolution notable depuis le début de l'exercice, Oeneo anticipe un nouvel exercice de consolidation et poursuit ses actions d'optimisation de ses coûts, sa politique d'innovation et la maîtrise de sa structure financière.