Les banquiers de SpaceX se préparent à une émission obligataire d'au moins 20 milliards de dollars, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les banquiers de SpaceX, spécialisés dans les « SPCX.O s », s'apprêtent à organiser dès la semaine prochaine des conférences téléphoniques avec des investisseurs afin de discuter d'une éventuelle émission obligataire d'au moins 20 milliards de dollars, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
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