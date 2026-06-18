Les banquiers de SpaceX se préparent à une émission obligataire d'au moins 20 milliards de dollars, selon Bloomberg News

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Les banquiers de SpaceX, spécialisés dans les « SPCX.O s », s'apprêtent à organiser dès la semaine prochaine des conférences téléphoniques avec des investisseurs afin de discuter d'une éventuelle émission obligataire d'au moins 20 milliards de dollars, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.