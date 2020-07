Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les banques risquent de nouvelles difficultés, dit Quarles (Fed) Reuters • 07/07/2020 à 19:17









LONDRES, 7 juillet (Reuters) - Les marchés financiers ont retrouvé un fonctionnement satisfaisant après les turbulences subies en mars en réaction à la pandémie de coronavirus mais les banques doivent s'attendre à de nouvelles difficultés, a déclaré mardi Randal Quarles, le président du Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board, FSB). "Les spreads de crédit se sont réduits, pour les obligations en catégorie d'investissement comme pour le 'high-yield', les marché fonctionnent de manière ordonnée et la fourniture de crédit à l'économie a bien résisté", a-t-il dit lors d'une intervention publique à Washington. "La prochaine phase impliquera inévitablement une augmentation des prêts non-performants et des provisions avec la chute de la demande et la défaillance de certains emprunteurs." Le FSB est chargé de favoriser la coordination de la réglementation financière au sein du G20. Pour Randal Quarles, qui est aussi vice-président de la Réserve fédérale américaine, le FSB doit s'adapter à l'évolution du secteur financier, qui se traduit entre autres par une diminution de la part des actifs bancaires dans l'ensemble des actifs financiers, revenue à 39% en 2018 contre 46% en 2008. "Avec l'augmentation de la part de marché des institutions financières non-bancaires, les risques se déplacent hors du système bancaire", a-t-il dit. "Nous avons peut-être des leçons à tirer à propos du cadre que nous devons appliquer à ce secteur, différent de celui utilisé pour les banques et moins développé", a-t-il ajouté. Le FSB va étudier les règles mises en place après la dernière crise financière pour les fonds monétaires, qui ont été une nouvelle fois "au premier plan et au centre de l'événement du Covid", a-t-il poursuivi. (Huw Jones, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.