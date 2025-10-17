Les banques régionales américaines sont confrontées à des tensions accrues malgré des réserves plus importantes, selon Morningstar DBRS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation du directeur général de Fifth Third) par Tatiana Bautzer

Les banques régionales américaines montrent des signes croissants de stress même après avoir stocké plus d'argent pour absorber les pertes de crédit et recherché des dépôts plus stables depuis la crise bancaire de 2023, selon un rapport Morningstar DBRS publié vendredi.

Les banques sont susceptibles d'enregistrer davantage de défaillances et de pertes sur les prêts au cours des prochains trimestres, car elles subissent la pression de l'inflation, des préoccupations géopolitiques et des pertes liées aux prêts accordés aux consommateurs à faible revenu, a écrit Michael Driscoll, responsable du risque de crédit des institutions financières chez Morningstar DBRS, dans le rapport.

Les banques ont fait appel au mécanisme permanent de prise en pension de la Réserve fédérale américaine pour plus de 15 milliards de dollars depuis mercredi, ce qui est un signe de tension financière, a indiqué M. Driscoll. Néanmoins, la plupart des prêteurs régionaux ont mis de côté suffisamment de réserves pour absorber les pertes sur prêts, a-t-il ajouté.

"Nous nous attendions à des pertes plus importantes que celles que nous avons constatées à ce stade du cycle de crédit - le marché semble réagir de manière excessive", a déclaré M. Driscoll lors d'une interview accordée à Reuters.

Depuis les faillites de Silicon Valley, Signature Bank et First Republic en 2023, les banques se sont efforcées d'accroître la stabilité de leur financement, notamment en augmentant le nombre de dépôts assurés par le gouvernement américain.

Morningstar note que Zions Bancorporation ZION.O , dont les actions ont chuté de 14% jeudi, a 56% de sa base de dépôts assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation, selon les documents déposés par la banque. Les actions de Zions se sont redressées vendredi matin et étaient en hausse de 3 %.

Bien que de nombreuses banques aient renforcé leur bilan, l'ébranlement de la confiance des investisseurs et des clients peut entraîner des retraits rapides de dépôts qui exacerbent d'autres problèmes.

Les actions des banques américaines ont rebondi vendredi après que de solides bénéfices ont soutenu le secteur. Les inquiétudes concernant le crédit se sont propagées plus tôt sur les marchés mondiaux, entraînant dans leur chute les valeurs financières en Europe et en Asie.

Le directeur général de Fifth Third, Tim Spence, a déclaré que la pression exercée sur les actions des banques régionales cette semaine est très différente de la crise de confiance de 2023.

"Je ne mettrais pas les deux situations sur le même plan. À l'époque, on s'inquiétait de l'inadéquation des liquidités et des financements, les dépôts à court terme finançant les prêts à long terme. Aujourd'hui, je pense que les investisseurs ont d'abord réagi à des pertes qu'ils ne comprenaient pas bien, mais au fur et à mesure que des informations supplémentaires ont été publiées au cours des dernières 24 heures, les actions ont commencé à se redresser", a-t-il déclaré.